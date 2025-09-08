김제홍 사천부시장, 내년도 전환사업 지원 요청 경남도청 방문

지역의 환경 개선과 관광자원
확충 교통편의 제공 등
경남 사천시는 2026년 전환사업 지원 요청을 위해 경남도청을 방문했다고 8일 밝혔다.
이날 김제홍 사천시 부시장은 경남도청 기획조정실장, 예산담당관을 만나 내년도 전환사업의 필요성을 역설하고 도비 지원을 요청했다.
주요 사업은 ▲삼천포 무지갯빛 생태탐방로 조성사업(30억) ▲삼천포대교 경관조명 설치사업(7억5000만원) ▲동금동 공영주차장 조성사업(14억) ▲송포천 생태하천 복원사업(8억) ▲사천강 생태하천 복원사업(7억) ▲비토지구 소규모 배수 개선사업(8000만원) 등 총 6건 67억3000만원이다.
시는 해당 사업들이 지역의 환경 개선과 관광자원 확충, 교통편의 제공 등 다양한 효과를 가져올 것으로 기대하고 있다.
김제홍 부시장은 "사천시의 미래 성장과 시민 생활 향상을 위해 꼭 필요한 사업들"이라며 "경남도의 적극적인 관심과 지원을 부탁드린다"고 요청했다.
지금 뜨는 뉴스
한편 사천시는 앞으로도 도와 긴밀한 협력일 이어가며 시민 중심의 지역 발전을 위해 최선을 다할 방침이다.
영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>