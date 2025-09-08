김제홍 사천부시장, 내년도 전환사업 지원 요청 경남도청 방문

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역의 환경 개선과 관광자원

확충 교통편의 제공 등

경남 사천시는 2026년 전환사업 지원 요청을 위해 경남도청을 방문했다고 8일 밝혔다.

이날 김제홍 사천시 부시장은 경남도청 기획조정실장, 예산담당관을 만나 내년도 전환사업의 필요성을 역설하고 도비 지원을 요청했다.

김제홍 사천부시장 경남도청 방문 2026년 전환사업 도비 지원 요청 하고 있다.

AD

주요 사업은 ▲삼천포 무지갯빛 생태탐방로 조성사업(30억) ▲삼천포대교 경관조명 설치사업(7억5000만원) ▲동금동 공영주차장 조성사업(14억) ▲송포천 생태하천 복원사업(8억) ▲사천강 생태하천 복원사업(7억) ▲비토지구 소규모 배수 개선사업(8000만원) 등 총 6건 67억3000만원이다.

시는 해당 사업들이 지역의 환경 개선과 관광자원 확충, 교통편의 제공 등 다양한 효과를 가져올 것으로 기대하고 있다.

김제홍 부시장은 "사천시의 미래 성장과 시민 생활 향상을 위해 꼭 필요한 사업들"이라며 "경남도의 적극적인 관심과 지원을 부탁드린다"고 요청했다.





AD

한편 사천시는 앞으로도 도와 긴밀한 협력일 이어가며 시민 중심의 지역 발전을 위해 최선을 다할 방침이다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>