VC협회, '팁스 투 스케일업 IR 데이' 행사 성료

스케일업팁스 참여기업, 운영사 간 네트워킹 진행
APEC 중기장관회의와 연계
한국벤처캐피탈협회(VC협회) 스케일업팁스본부는 8일 "지난 4일부터 이틀간 제주 신라호텔에서 '2025년 TIPS to Scaleup IR Day(팁스 투 스케일업 IR 데이)' 프로그램을 성황리에 개최했다고 밝혔다.
이번 행사는 50여 개의 팁스·딥테크 팁스 기업 중 심사를 거쳐 선정된 12개 기업이 참여했다. 행사 종료 후에도 VC와 실질적인 협력 및 후속 지원이 이뤄질 수 있도록 맞춤형 네트워킹 프로그램을 구성해 참여기업으로부터 큰 호응을 얻었다.
VC협회는 2023년부터 초기 창업기업인 팁스 참여기업을 대상으로 후속 단계인 스케일업 팁스의 운영사로 활동 중인 VC와 연계해 스타트업 전 주기 지원 체계 구축에 앞장서 왔다. 신규투자자 네트워킹 및 IR(투자유치 활동) 활동을 통한 지속적인 성장을 지원하기 위해서다.
이번 행사는 팁스 참여기업의 IR 발표, 스케일업 팁스 운영사와의 1대1 상담회 등을 통해 스타트업 연구개발(R&D) 지원을 강화하고, 아시아태평양경제협력체(APEC) 중소기업 장관회의와 연계한 글로벌 네트워킹 기회를 확대하기 위해 기획됐다.
1일차는 특강과 IR 발표 및 네트워킹 프로그램이 진행됐다. 우선 중소벤처기업부의 스케일업 팁스 사업을 소개하는 특강을 진행하고, 이후 참여기업 12개사의 IR 발표 및 질의응답이 이어졌다.
네트워킹 세션에선 참여기업의 업종과 VC의 주요 투자 분야를 기준으로 자리를 나눠 스타트업과 투자자가 자연스럽게 교류하는 시간이 마련됐다. 참가자들은 산업별 주요 이슈와 발전 방향에 대해 정보를 공유하는 등 활발히 네트워킹을 진행했다.
2일 차는 스케일업 팁스 참여기업과 운영사 등 23개 사 간 1대1 상담회가 열렸다. 참여기업은 사전에 제출한 IR 자료를 기반으로 관련 벤처투자조합을 운영하는 투자자와 사전 매칭돼 기업당 2건 이상의 맞춤형 투자 상담을 진행했다.
한 참여기업 관계자는 "이번 행사로 팁스 이후의 스케일업 팁스 등 후속 연계 프로그램에 대해 더 잘 알게 됐다"며 "팁스와 스케일업 팁스 프로그램은 초기 창업기업의 성장과 글로벌 진출에 큰 도움이 될 것"이라고 전했다.
VC협회는 오는 11월 '2025년 제4회 넥스트 스케일업 팁스' 프로그램을 추진할 계획이다. 모집 일정과 세부 내용 등은 스케일업 팁스 홈페이지 및 운영사를 통해 순차적으로 안내할 예정이다.
