KB 퇴직연금배당 시리즈, 수익률에 몸집까지 다 갖췄다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KB자산운용은 'KB 퇴직연금배당' 시리즈가 퇴직연금 펀드 시장에서 탁월한 성과로 주목받고 있다고 8일 밝혔다.

KB자산운용은 주식형인 'KB 퇴직연금 배당'과 채권혼합형인 'KB 퇴직연금배당 40'을 운용하고 있다. 최근 금리 인하 기대와 경기 불확실성에 대한 우려가 겹치며 배당주 투자 매력이 커지는 가운데 두 펀드가 투자 대안으로 떠오르고 있다.

2017년 설정한 KB 퇴직연금배당 펀드는 철저한 기업 분석을 기반으로 배당 및 가치주 매력도가 높은 종목에 집중 투자하는 상품이다. SK하이닉스, 삼성전자우, 삼성전자, 한화에어로스페이스, 이수페타시스 등 주요 반도체·방산·첨단 정보기술(IT) 기업 등을 담고 있다.

펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 지난 5일 기준 KB 퇴직연금배당 펀드의 최근 6개월 수익률은 38.04%로, 퇴직연금(공모) 유형 373개 상품 중 가장 우수하다.

KB자산운용 퇴직연금 간판 상품인 KB 퇴직연금배당40 펀드는 주식 40%, 채권 60%의 안정적 포트폴리오로 운용한다. 순자산은 9654억원으로, 퇴직연금 펀드 중 가장 큰 몸집을 자랑하고 있다. 최근 6개월 수익률 13.78%를 기록했다. 2006년 출시한 이후 누적 수익률은 235.93%에 달한다.

국내 퇴직연금펀드 6개월 평균 수익률이 9%대에 머무르고 있는 만큼 KB 퇴직연금배당 시리즈 성적표는 더 돋보인다.

투자 성향에 따른 선택지는 분명하다. 안정적인 투자자는 KB 퇴직연금배당40, 적극적으로 수익을 추구하는 투자자는 KB 퇴직연금배당을 통해 차별화된 투자 효과를 기대할 수 있다.





차현우 KB자산운용 연금마케팅실장은 "퇴직연금은 단순한 자산 보관 수단이 아니라 은퇴 이후 생활을 위한 자산을 운용하며 안정적 수익을 내는 수단이 돼야 한다"며 "'KB 퇴직연금배당펀드 시리즈'는 고금리·저성장 국면에도 안정성과 성과를 동시에 제공하는 최적의 해답이 될 것"이라고 말했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

