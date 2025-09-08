신상진 시장 "시민 목소리 반영 체감형 스마트도시 성남 만들겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

성남시, 시민주도 '스마트도시 리빙랩' 성료

경기 성남시(시장 신상진)는 지난 6일 성남시청 2층 모란관에서 열린 '성남시 스마트도시계획 수립 리빙랩' 4차 보고회를 끝으로 총 4회에 걸친 스마트도시 리빙랩 일정을 성공적으로 마쳤다. 이번 행사에는 신상진 성남시장과 시민참여단 30여명이 함께해 성남의 미래 스마트도시 발전 방향을 모색했다.

이번 리빙랩은 시민이 직접 도시문제를 발굴하고 해결책을 제안하는 시민주도형 참여 프로그램으로 운영됐다. 1차 리빙랩에서는 성남시 스마트도시의 비전과 미래상을 함께 구상했으며, 2·3차에서는 교통, 환경, 안전 등 생활 속 10개 분야의 불편을 공유하고 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등 첨단 기술을 활용한 해법을 논의했다. 4차 리빙랩은 완료 보고회와 성과 공유의 자리로 마련돼 시민들이 제안한 32개의 스마트 서비스 아이디어가 공개되고, 우선순위를 결정했다.

이날 행사에서는 '성남시 스마트도시 아이디어 공모전' 시상식도 함께 열렸다. 총 113건의 아이디어가 접수돼 2차례 심사를 거쳐 5건의 우수작이 선정됐으며, 최우수상은 '스마트 도서 플랫폼: 오프라인 책장에서 오프라인까지'가 차지했다.

신상진 성남시장은 "이번 스마트도시계획은 전문가 중심의 일방적 계획이 아니라 시민의 목소리를 반영한 점에서 의미가 크다"며, "앞으로도 시민과 지속적으로 소통하며 체감할 수 있는 스마트도시 성남을 만들어 나가겠다"고 말했다.





성남시는 이번 리빙랩과 공모전을 통해 발굴된 시민 아이디어를 향후 스마트도시 정책에 적극 반영해 지속가능하고 혁신적인 도시 서비스를 확산해 나갈 계획이다.





