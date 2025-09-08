신상진 성남시장, 시민과 함께하는 '2025 소통라이브' 시작

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이매·야탑동 시작 50개 동 주민들과 함께하는 진솔한 현장 대화 릴레이

경기 성남시(시장 신상진)는 지난 5일 이매동과 야탑동 주민들과 '2025 소통라이브'의 첫 문을 열며 시민과 함께하는 현장 대화 릴레이에 나섰다고 8일 밝혔다.

신상진 성남시장이 지난 5일 서현도서관 시청각실에서 서현1·2동과 수내1·2동 주민들과 ‘2025 소통라이브’를 진행하고 있다. 성남시 제공

신상진 시장은 이날 오전 10시 30분 시청 온누리홀에서 이매1·2동과 야탑1·2·3동 주민들을 만나고, 오후 3시 30분에는 서현도서관 시청각실에서 서현1·2동과 수내1·2동 주민들과 의견을 나눴다.

시장이 직접 현장을 찾아 주민들과 마주 앉아 대화하는 공감형 간담회다. 신상진 성남시장은 시정 전반의 운영 방향과 주요 현안, 미래 비전을 알기 쉽게 설명하고, 주민들의 의견과 건의사항을 자유롭게 듣는 방식으로 진행된다.

특히 △교통·주거·환경 등 생활 밀착형 현안 △아동·청년·노인 맞춤 복지정책 △스마트도시·문화·교육 등 성남형 미래 전략사업과 같은 시민 체감도가 높은 정책을 다루며, 이어지는 즉문즉답 토크 콘서트에서는 주민들이 자유롭게 질문하고 시장이 직접 답하는 쌍방향 대화가 펼쳐진다.

앞으로의 일정은 △8일 오후 3시 성남동·하대원동·도촌동(중원구청 대회의실 3층) △9일 오전 10시 30분 신흥1동·태평2·3·4동·수진1동(수정커뮤니티센터 지하1층) △11일 오후 2시 판교동·백현동·운중동·삼평동(판교유스센터 공연장) △12일 오후 2시 신흥2·3동·단대동·양지동(수정구청 대회의실)에서 차례로 이어진다. 오는 10월 14일 정자동·금곡동·구미1동 주민들과의 만남을 끝으로 전체 50개 동과의 현장 대화 릴레이가 마무리된다.

신상진 성남시장이 지난 5일 서현도서관 시청각실에서 진행된 ‘2025 소통라이브’에서 서현1·2동, 수내1·2동 주민들과 기념사진을 찍고 있다. 성남시 제공

성남시는 현장에서 수렴한 주민 의견을 실질적인 정책 개선과 사업 추진에 적극 반영할 계획이다. 이를 통해 △주민 불편 해소와 민생 현안 해결 △지역 특성을 고려한 맞춤형 정책 발굴 △시민 참여 확대와 신뢰 기반 확립 △정책 결정 과정의 투명성 강화 등 가시적인 성과를 이끌어낼 것으로 기대하고 있다.





신상진 성남시장은 "성남은 대한민국을 대표하는 첨단혁신 도시이자 다양한 세대와 계층이 어우러져 살아가는 지역"이라며 "이번 소통라이브는 시민들의 목소리를 직접 듣고 정책에 반영하는 소중한 기회가 될 것"이라고 말했다. 이어 "앞으로도 시민 곁에서 답을 찾고, 함께 미래를 만들어가는 성남시가 되겠다"고 덧붙였다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

