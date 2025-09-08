편리한 AI 홈 생태계, 집 넘어 '솔루션'으로 확장 [IFA 2025]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼성·LG, AI 홈 트렌드와 전략 소개

삼성, 모듈러 주택으로 '집의 가전화'

LG는 차·상업공간으로 솔루션 확장

독일 베를린에서 열린 '국제가전박람회(IFA) 2025'의 가장 큰 흐름은 '인공지능(AI) 홈' 솔루션이다. 가전제품에 적용되는 신기술이 단순한 자동화에 머무르는 게 아니라, '알아서 움직이고 맞춰주는' 지능적 서비스로 고도화해 나갈 것이라는 구상이다. 삼성전자는 AI 기술과 맞춤형 가전으로 구성된 '모듈러 주택'을 선보였고, LG전자는 집과 모빌리티를 넘나드는 '슈필라움' 등 솔루션 확장을 소개했다.

박찬우 삼성전자 부사장이 5일(현지시간) 독일 베를린에서 열린 IFA 2025 현장에서 'AI 홈 솔루션'을 소개하고 있다. 장희준 기자

AD

삼성전자는 5~9일(현지시간) IFA 2025가 진행되는 메세 베를린에서 차세대 주거 모델로 주목받는 모듈러 건축에 AI 홈을 적용한 '스마트 모듈러 홈 솔루션'을 선보였다. 218㎡(약 66평) 규모의 일반 주택 형태를 갖춘 모듈러 건축물에 스마트 모듈러 홈 솔루션 체험관을 조성한 것이다.

현관에 들어서면 스마트 도어락과 AI CCTV 등 스마트 기기를 통한 보안 솔루션을 만나볼 수 있다. 거실과 주방에는 다양한 빌트인 가전과 조명·센서 등이 연결돼 일상을 편리하게 만들어주는 사물인터넷(IoT) 솔루션이 구현돼 있었다. 빌트인 가전들은 입주할 때 등록 과정만 거치면 바로 사용할 수 있도록 했다. 모듈러 건축에 최적화된 가정용 히트펌프가 고효율 냉난방을 제공하는 모습도 확인할 수 있다.

박찬우 삼성전자 부사장은 "집 전체가 '가전화'하는 흐름을 보이고 있다"며 "집을 사면 모든 게 연결된 상태로, 삼성 스마트싱스를 통해 연동된 상태에서 입주만 하면 되는 형태"라고 설명했다. 삼성물산을 비롯한 협력사가 모듈러 주택을 제조하면 삼성전자의 맞춤형 가전이 배치되는 수순이다.

삼성전자는 5~9일(현지시간) IFA 2025가 진행되는 메세 메를린에서 차세대 주거 모델로 주목받는 모듈러 건축에 AI 홈을 적용한 '스마트 모듈러 홈 솔루션'을 선보였다. 218㎡(약 66평) 규모의 일반 주택 형태를 갖춘 모듈러 건축물에 스마트 모듈러 홈 솔루션 체험관을 조성했다. 삼성전자

삼성전자는 'AI 홈'을 적용한 모듈러 주택이 상용화할 경우 에너지 소비를 줄이는 '넷 제로 홈'을 구현하는 것은 물론, 상업성도 커질 것으로 보고 있다. 사무실에 출근하기 전 공조·컴퓨터 등을 미리 실행하고, 매장의 기기들을 손쉽게 통제하는 등 AI 통합 관제 시스템의 형태로 나아가는 것이다.

박 부사장은 "스마트싱스 앱의 AI 절약 모드를 사용하면 집이 알아서 가전·공조 제품의 에너지를 절감하는데, 유럽에 공급되는 삼성 드럼세탁기의 경우 최대 70%까지 절감한다"며 "이번 IFA를 기점으로 모듈러 건축에 AI 홈 기술을 더한 '스마트 모듈러 홈' 솔루션을 본격 상용화하겠다"고 했다.

LG전자의 노범준 HS AI 홈 솔루션 담당(상무)와 강대종 HS AI 홈 사업화 PMO가 6일(현지시간) 독일 베를린에서 열린 IFA 2025 현장에서 테크 브리핑을 통해 'AI 홈 트렌드' 등 사업 구상을 설명하고 있다. LG전자

LG전자 역시 'AI 홈'을 통해 집과 모빌리티, 상업 공간을 넘나드는 솔루션으로 외연을 확장해 나간다는 구상이다. 노범준 LG전자 HS사업본부 AI 홈 솔루션 담당(상무)은 "AI 홈은 단순한 자동화를 넘어 지능적 판단과 실행을 통해 삶의 여유를 제공하는 공간이어야 한다"며 "AI 홈의 최종적인 모습은 고객의 데이터가 계속 축적돼 초개인화 솔루션으로 진화된 모습이 될 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

LG전자는 'LG 씽큐 온' 허브를 기반으로 ▲대화로 제어하는 '반응형' ▲먼저 알아채고 움직이는 '상황 인식형' ▲사용자 환경에 맞춘 공간 솔루션인 '판단형' ▲AI가 사용자의 의도를 이해하고 기기를 스스로 조율하는 '자율형' 등 4단계에 걸쳐 AI 홈 생태계를 빠르게 진화시켜 나갈 계획이다.

AI 홈은 가전 기기들의 본원적 기능을 발전시키는 것은 물론, 특정 브랜드에 한정되지 않고 '솔루션'으로서 확장될 전망이다. 다양한 업체들의 가전이 하나의 허브로 연결되고 제품 간 상호작용이 가능케 되는 것이다. 나아가 LG전자는 집을 넘어 모빌리티, 상업 공간 등으로도 AI 홈 생태계가 확장될 것으로 보고 있다. LG전자의 '슈필라움', 삼성전자의 '스마트 홈 모듈러 주택' 등이 대표적인 예다.





AD

가전들이 한 몸처럼 움직이고 나를 위해 맞춰주는 'AI 홈'은 예상보다 빠르게 실생활에 적용될 것으로 기대된다. 시장조사기관 인사이트에이스 애널리틱스는 AI 기반 글로벌 스마트홈 시장 규모를 지난해 기준 153억달러로 추산했다. 연평균 21.3%씩 크게 성장해 2034년 1041억달러에 이를 전망이다.





베를린(독일)=장희준 기자 junh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>