서울시, 매크로 원천 차단… 한 달만에 13만건 적발

'공공서비스 예약시스템' 매크로 차단

전체 접속 483만건 중 2.7% 해당

공정성 확보… 직권 취소 및 불편 급감

서울시가 공공서비스 예약시스템에서 매크로 차단을 위해 탐지·차단 시스템을 도입한 지 한 달 만에 13만건의 부정 접속을 차단했다고 7일 밝혔다.

공공서비스 예약시스템은 시와 자치구, 산하기관이 제공하는 체육시설, 교육강좌, 문화체험 등 연간 1만3000여개의 서비스를 한 곳에서 조회하고 예약과 결제까지 할 수 있는 통합 플랫폼이다.

서울시는 그동안 공공서비스 예약시스템에 부정 예약 방지 기능을 꾸준히 적용했다. 예약 버튼을 일정 간격으로 바꾸는 동적 버튼, 간단한 캡챠(CAPTCHA), 구글 캡챠, 문자 인증 등 여러 장치를 도입하고 매크로로 의심되는 예약은 운영자가 직권으로 취소해왔다. 실제로 지난해 315건, 올해 들어서도 상반기까지 27건의 매크로 추정 예약이 취소됐다.

그동안 보라매공원 테니스장과 같이 경쟁이 치열한 체육시설에서는 이런 사례가 반복됐다. 일부 인기 체육시설 예약 때마다 매크로 프로그램이 동원돼 시민 불편과 민원이 이어졌고, 기존 방지책만으로는 기술적 우회 시도를 완전히 막아내기에 한계가 있었다. 지난해 총 13건, 올해 상반기에만 7건의 관련 민원이 발생했으며 일부 시민들 사이에서는 매크로를 쓰지 않으면 예약이 불가능하다는 불신이 확산되기도 했다.

서울시는 공정한 예약 기회를 보장하기 위해 원천 차단이 가능한 새로운 기술적 대안이 필요함을 공감하고 지난해 말부터 6개월간 여러 솔루션을 비교 검증한 끝에 올해 7월 최적의 차단 솔루션을 도입했다. 이번에 도입한 솔루션은 예약 정보 입력부터 결제 완료까지 전 과정을 실시간 분석해 비정상적 패턴을 잡아낸다.

솔루션을 운영한 지 한 달 만에 뚜렷한 효과가 나타났다. 지난 7월 한 달 동안 서울시는 총 13만건의 매크로 접속을 탐지해 차단했다. 이는 전체 접속 483만건의 2.7%에 해당한다. 특히 예약 개시 직후 몇 초 만에 완료되는 비정상적 예약을 매크로 시도로 간주해 취소한 건수도 기존에는 월평균 26건이었으나, 솔루션 도입 이후 월 1건 수준으로 급감했다.





서울시는 이번 솔루션 도입이 단순히 매크로 예약을 차단하는 수준을 넘어 공정성과 신뢰를 기반으로 한 디지털 행정서비스의 새 기준을 제시한 것으로 평가하고 있다. 강옥현 서울시 디지털도시국장은 "이번 매크로 차단 솔루션 도입으로 오랫동안 시민 불편을 야기했던 불공정 예약 문제를 해결하고 누구나 공정하게 이용할 수 있는 예약 문화를 정착시키겠다"고 말했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr

