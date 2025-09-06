상주 문화예술회관 기공…백년 문화도시의 새 출발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

495억 투입, 2027년 준공 목표

市민 문화 인프라 확충 본격화

경북 상주시의 오랜 숙원사업인 문화예술회관 건립이 마침내 첫 삽을 떴다.

경북 상주시 문화예술회관 조감도

상주시는 6일 오후 삼백 농업 농촌 테마공원 잔디광장에서 '상주 문화예술회관 건립공사 기공식'을 열고 지역 문화예술 발전을 향한 본격적인 여정에 나섰다.

이날 행사에는 국회의원과 경북도의회·상주시의회 의원, 지역 기관·단체장, 문화예술계 인사, 시민들이 대거 참석해 상주 문화의 새로운 도약을 함께 축하했다. 성신여중 오케스트라와 상주 연희단 맥의 공연이 어우러지며 기공식 현장은 축제의 장으로 펼쳐졌다.

상주 문화예술회관은 지하 1층·지상 3층 규모로, 650석의 공연장과 전시 공간을 갖춘다. 총 495억원이 투입되며, 2027년 11월 준공을 목표로 하고 있다.

강영석 상주시장은 기념사에서 "문화예술회관 건립은 시민들의 오랜 염원과 지지가 모여 이룬 결실"이라며 "시민들의 풍요로운 문화생활을 보장하고, 지역 문화예술의 새로운 전환점을 열어갈 것"이라고 강조했다.

시는 앞으로 문화예술회관을 거점으로 공연·전시·교육 프로그램을 활성화하고, 예술인 창작활동 지원과 문화콘텐츠 제작 기반을 구축해 상주를 '문화가 숨 쉬는 도시'로 만들어간다는 계획이다.





이번 기공식은 단순한 건축의 시작을 넘어, 상주가 문화예술 도시로 도약하겠다는 선언이었다. 650석 규모의 공연장은 지역 예술인들의 창작 무대이자 시민들의 일상 속 문화 쉼터로 자리매김할 것으로 보인다. 상주시가 약속한 대로, 시민의 목소리가 녹아든 열린 공간으로 완성될 수 있을지 향후 행보가 주목된다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

