국가유산청, 오스트리아서 K헤리티지 디지털 전시

세계적 디지털축제서 세 작품 선보여
"전통과 첨단기술의 결합"
국가유산청은 지난 7일 오스트리아 린츠 아르스 일렉트로니카 센터에서 끝난 아르스 일렉트로니카 페스티벌에서 한국 국가유산 디지털 콘텐츠를 선보였다고 8일 밝혔다.
아르스 일렉트로니카 페스티벌은 세계적 권위를 자랑하는 미디어아트·디지털문화 행사다. 1979년부터 매년 전 세계 예술가·연구자·기관이 참여해 첨단 기술을 활용한 창의적 예술 실험과 그 사회적 의미를 탐구한다.
국가유산청은 '디지털 기술로 K헤리티지의 가치를 창조하다'를 주제로 세 작품을 출품했다. 한국 전통 공예의 섬세한 미학을 아나모픽 기법으로 구현한 '자연으로부터'와 조선 시대 선비들의 전통 정원을 3차원(3D) 디지털 기술로 복원한 '별서정원', 경복궁의 대표 건축물과 정원을 디지털로 재창조한 '경복궁-왕의 정원을 거닐다' 등이다. 아나모픽은 착시현상을 이용해 예술품을 감상하는 이가 입체감을 느끼도록 한 예술이다.
지금 뜨는 뉴스
국가유산청 측은 "16m×9m 크기의 초고해상도 몰입형 공간 '딥스페이스'에서 관람객에게 압도적인 시각 경험을 제공했다"며 "'미래 박물관'으로 불리는 아르스 일렉트로니카 센터와 지난해부터 국가유산 데이터 및 기술 교류를 이어온 결과"라고 설명했다. 이어 "국내외에서 국가유산의 활용 기회를 넓히는 계기가 될 수 있다"고 기대했다.
이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>