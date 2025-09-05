황경아 대전시의회 의원 "장애인 이동권 보장과 자립 위해 최선"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'장애인 운전재활 발전방향 모색 정책토론회' 개최

사진=대전시의회 제공

대전시의회가 중도장애인의 사회복귀와 이동권 보장을 위한 운전 재활의 필요성과 운전시뮬레이터 활용 방안을 모색하기 위한 토론회를 열었다.

대전광역시의회 복지환경위원회는 5일 시의회 3층 소통실에서 황경아 의원(국민의힘, 비례대표) 주재로 '장애인 운전 재활 발전 방향 모색 정책토론회'를 개최했다.

이번 토론회는 대전시중도장애인사회복귀지원센터와 공동으로 마련했다.

주제발표를 맡은 김수경 건양대학교 작업치료학과 교수는 현재 장애인 운전자를 위한 지원체계는 적응적 규제, 보조 기술 통합, 무료 운전 교육 제공 등의 강점을 가지고 있으나 공공 안전과 장애인의 이동권 및 사회 통합의 균형을 위해 포괄적 체계를 구축하고 전문적 운전 재활 서비스 확대와 지원강화가 필요하다고 말했다.

이를 위해 ▲재정 지원 강화 ▲기관 간 협력 및 능동적 홍보 강화 ▲지속적인 기술 통합 및 연구 개발 ▲중도장애인 특화 서비스 강화 등을 제안했다.

지정토론에는 김동민 대전디딤돌운전면허지원센터 대리, 정재은 대전발달장애인훈련센터장, 이찬우 대전중도장애인사회복귀지원센터장, 노상권 대전광역시 장애인복지과장이 참여해 ▲장애인 및 사회적 약자 대상 운전면허취득을 지원하는 디딤돌운전면허지원센터의 역할과 방향성 ▲장애인 운전 재활의 필요성 ▲당사자 입장에서의 운전 재활 효과 등을 발표하고 운전 재활 지원 활성화 방안에 대해 열띤 토론을 펼쳤다.





황경아 대전시의회 부의장(사진=대전시의회 제공)

좌장을 맡은 황경아 의원은 "장애를 겪은 이후 가장 큰 어려움은 이동의 제약이며, 운전 재활은 단순한 이동 수단의 확보를 넘어 사회참여 확대와 경제적 자립, 삶의 질 향상에 기여한다"며 "오늘 토론회에서 논의된 내용을 바탕으로, 대전시의회가 제도적·재정적 기반을 더욱 튼튼히 마련하여 장애인의 이동권 보장과 자립을 위해 최선을 다하겠다"며 지원 의지를 밝혔다.





