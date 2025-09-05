美당국 "현대차 조지아주 생산시설서 불체자 450명 체포"(상보)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AFT 애틀랜타 지부, 현장 사진 X에 공개

미국 주류·담배·총기·폭발물단속국(ATF) 애틀랜타 지부가 5일 X 계정에 공개한 사진. 무장한 미 정부 기관 요원들이 조지아주 서배나의 현대차 생산시설 내에서 불법 체류자로 의심되는 이들을 체포하고 있다. ATF X계정

국토안보수사국(HSI)과 이민세관단속국(ICE) 등 미 정부 기관들이 4일(현지시간) 조지아주 서배나에 위치한 현대자동차 생산시설을 급습해 450명에 달하는 불법 체류자들을 체포했다고 밝혔다.

미국 주류·담배·총기·폭발물단속국(ATF) 애틀랜타 지부는 5일 새벽 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터) 계정에서 "여러 기관과 함께 현대차 배터리 공장에서 대규모 이민 단속 작전을 통해 약 450명의 불법 체류자를 체포했다"며 이같이 밝혔다.

애틀랜타 지부에 따르면 연방수사국(FBI), 마약단속국(DEA), 조지아주 경찰(GSP) 등도 이날 단속에 참여했다.

앞서 현지 언론은 이 공장이 배터리 제조업체 LG에너지솔루션과 현대차의 합작 생산시설로, 이곳에서 미 이민 당국이 단속을 통해 한국 국적자 등을 체포했다고 보도한 바 있다.

서배나 모닝뉴스(SMN)에 따르면 슈랑크 HSI 요원은 이날 기자회견에서 "오늘 제 뒤편의 수백 에이커에 달하는 공사 현장에서 HSI 요원과 다수 기관이 법적 승인을 받은 단속 작전을 실시했다"며 "현재 불법 고용 행위에 대한 조사를 진행 중"이라고 밝혔다.

그러면서 그는 "다수의 서류 미비자들이 체포되고 있다"고 재확인한 후 구체적인 내용이 5일 오전 10시 30분 서배나 조지아 남부 연방검찰청에서 열리는 기자회견에서 발표될 예정이라고 덧붙였다.





조지아주 주 정부 역시 이를 사전에 인지한 것으로 보인다. 브라이언 캠프 조지아주 주지사 대변인은 성명을 통해 "공공안전부가 ICE와 협력해 이번 작전이 필요한 지원을 제공했다"며 조지아 내 모든 이민법 준수를 지지한다는 점을 분명히 했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

