연봉 1억4000만원 돼도 "타 지역보다 낮다"…노조 반발에 美 기업 결국

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보잉, 채용 박람회 열고 대체 인력 충원

노조 "경영 실패를 고집하는 것" 반발

미국 항공기 제작업체 보잉이 세인트루이스 지역 방산 공장에서 파업 중인 노조원들을 대신할 영구 대체 인력 채용에 나섰다. 협상보다는 신규 인력 충원으로 맞서겠다는 방침이어서 노사 갈등이 격화하고 있다.

미국 미주리주 버클리 보잉 공장 앞에서 IAM 조합원들이 파업에 참여하며 피켓을 들고 있는 모습. 로이터연합뉴스

AD

4일(현지시간) 로이터통신, CNBC 등 외신에 따르면 보잉 디펜스는 직원들에게 보낸 메시지를 통해 "제조 인력 영구 대체 절차를 시작했다"며 "고객 지원을 위해 적절한 인력을 확보하겠다"고 밝혔다. 이어 "구인 공고를 게시했으며 오는 9월 16일 채용 박람회를 열어 신규 제조직을 선발할 계획"이라고 전했다.

이번 조치는 지난달 4일 국제기계공·항공노조(IAM) 837지부 소속 조합원 3200명이 회사의 단체협약안을 부결하면서 촉발된 파업에 대응하기 위한 것이다. 당시 조합원 67%가 반대표를 던지며 4년 계약안은 무산됐다.

보잉은 파업 이후 비노조 직원을 투입해 생산을 이어가고 있지만 일부 프로그램은 지연되고 있는 것으로 알려졌다. 회사 측은 "기존 제안에서 소폭의 조정은 가능하지만 큰 폭의 양보는 없다"는 입장을 고수하고 있다.

임금 격차·차별 논란…노조 강력 반발

IAM 조합원들이 단체협약 협상을 두고 벌인 파업에서 피켓을 들고 항의 시위를 하고 있다. 로이터연합뉴스

이에 노조는 강력히 반발하고 있다. IAM 브라이언 브라이언트 국제위원장은 "보잉이 숙련되고 세대를 이어온 노동자들과 협상하는 대신 대체 인력을 채용하겠다는 건 경영 실패를 고집하는 것"이라고 비판했다. 이어 "보잉은 협상 테이블로 돌아와 문제를 해결해야 한다"고 촉구했다.

보잉이 제시했던 협상안에는 ▲임금 20% 인상 ▲임금 상승 속도 단축 ▲휴가·병가 확대 ▲5000달러 계약비 지급 등이 포함돼 있었으나 조합원들이 거부하자 회사는 계약비를 철회했다. 투자은행 제프리스의 보고서에 따르면 이 인상안이 반영될 경우 IAM 837지부 근로자들의 연봉은 7만5000달러(1억원)에서 10만2000달러 (1억4000만원)이상으로 오를 전망이다.

반면 워싱턴·오리건주에서 같은 노조 산하 다른 지부는 7주간의 파업 끝에 임금 38% 인상과 1만2000달러 계약금을 확보한 바 있다. 보잉이 사우스캐롤라이나 비노조 직원들에게도 동일한 계약금을 지급하면서 세인트루이스 노조원들 사이에서는 "차별 대우"라는 불만이 커지고 있다.

한편 댄 길리안 보잉 부사장은 신규 채용 인력이 기존 직원들과 동일한 훈련과 자격 인증을 받게 될 것이라고 강조했다. 이 과정에는 F/A-18 전투기 조립 등 일부 직무에서 요구되는 보안 승인 절차도 포함된다.





AD

IAM 837 지부 톰 보엘링 위원장은 "보안 승인을 받는 데는 보통 약 6개월이 걸린다"고 밝혔다. 다만 보잉 측은 보안 승인 직무 채용 여부나 승인 소요 기간에 대해서는 구체적인 언급을 피했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>