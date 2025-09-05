AP "트럼프 행정부, 이란 외교관 코스트코 출입금지 검토"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코스트코 매장 전경 AP연합뉴스

AD

트럼프 행정부가 이란 제재 수단 일환으로 미국 이란 외교관의 회원제 창고형 매장의 출입금지를 검토 중인 것으로 알려졌다.

AP통신은 5일(현지시간) 유엔총회 고위급 회의에서 트럼프 행정부가 팔레스타인 대표단 비자 거부에 이어 이란·브라질 등 추가 제재를 검토하고 있다고 보도했다. AP는 자사가 입수한 미 국무부 내부 메모에 따르면, 새 제재 대상에는 이란·수단·짐바브웨, 그리고 다소 의외로 브라질까지 포함될 가능성이 거론되고 있다고 보도했다. 유엔 총회 고위급 회의는 오는 22일 개막하며, 브라질은 전통적으로 개회식에서 첫 번째 연설을 맡아온 국가다.

코스트코 매장 모습 AP연합뉴스

AP는 현재 논의 중인 조치들은 아직 확정되지 않았으며 상황에 따라 변동 가능성이 있으나, 이는 트럼프 행정부가 비자 정책 전반에 대한 단속을 강화하는 움직임의 일환으로 풀이된다고 전했다.

AP는 특히 "이란 외교관들의 경우 뉴욕 내 활동이 엄격히 제한돼 있는데, 국무부 내부에서 논의되는 방안 가운데 하나는 '코스트코'나 '샘스클럽'과 같은 회원제 창고형 매장 출입을 원칙적으로 금지하고, 사전에 국무부의 명시적 허가를 받아야만 이용할 수 있도록 하는 것"이라고 보도했다. 이러한 매장은 그동안 뉴욕에 파견된 이란 외교관들이 선호해온 곳으로, 자국에서는 구하기 어려운 대량의 물품을 비교적 저렴한 가격에 구매해 본국으로 보낼 수 있다.

AP는 "해당 쇼핑 금지 조치가 실제로 언제 시행될지는 불분명하지만, 메모에는 국무부가 향후 미국 내 모든 외국 외교관들의 회원제 매장 가입에 대해 조건과 규정을 부과할 수 있도록 하는 규칙 제정도 검토 중이라고 적혀 있다"고 덧붙였다.





AD

브라질과 관련해서는, 잠재적 비자 제한 조치가 룰라 대통령에게 적용될지, 아니면 하위급 대표단에만 적용될지는 명확히 밝혀지지 않았다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>