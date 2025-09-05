유영상 SKT 대표 "AWS와 전방위 협력…90일간 워크숍 시작"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

통합 보안 설루션·피지컬 AI 강화

유영상 SK텔레콤 대표

유영상 SK텔레콤 대표가 아마존웹서비스(AWS)와 협력을 강화하기 위한 90일간의 워크숍 일정을 시작한다고 5일 밝혔다. 울산 인공지능 데이터센터 협업에 더해 보안·피지컬 AI 등 협력 범위를 더욱 넓히기 위한 차원이다.

유 대표는 이날 자신의 링크드인에 "SKT와 AWS가 서울에서 경영진 비전 워크숍을 열었고 향후 협력을 강화하기 위한 90일의 여정을 시작했다"며 이같이 적었다.

그는 "워크숍 기간 통합 보안 솔루션, 피지컬 인공지능(AI), 네트워크 AI, 글로벌 통신사 AI 전환 등 네 가지 핵심 분야에 집중할 예정"이라면서 "변혁의 시기를 헤쳐 나가는 데 AWS와 같은 파트너를 갖는다는 것은 정말로 귀중한 자산"이라고 강조했다.





또 유 대표는 하이메 발레스 AWS 아시아태평양·일본 지역 총괄 부사장이 통찰력을 공유했다고 소개하고 "앞으로 90일이 집중적이고 생산적인 시간이 될 것"이라고 덧붙였다.





서소정 기자 ssj@asiae.co.kr

