'K콘텐츠 투자 확대' 문체부 내년 예산 7조7962억원…올해보다 10.3% 늘어

문화체육관광부의 K-콘텐츠 펀드 출자 규모가 올해 2950억원에서 내년 4650억원으로 늘어난다. K-콘텐츠 복합문화공간 조성을 위한 예산도 올해 5억원에서 내년 155억원으로 대폭 확대된다.

문체부는 K콘텐츠 투자 확대를 뼈대로 하는 2026년 예산안을 5일 공개했다. 내년 문체부 예산안은 7조7962억원으로 올해보다 7290억원(10.3%) 증가한다. 증가폭은 2020년 이후 가장 크다. 문체부는 확대된 예산으로 K-컬처의 성장을 가속화하고 국민들의 K-컬처 향유 기회를 더욱 확대하겠다고 밝혔다.

부문별로 살펴보면 문화예술 부문에 올해보다 2564억원(10.8%) 증가한 2조6388억원을, 콘텐츠 부문에 올해 예산 대비 26.5% 증가한 1조6103억 원을 편성했다. 관광과 체육 부문에는 각각 1조4740억원, 1조6795억원을 편성해 올해보다 9.4%, 0,3%씩 늘렸다.

문체부는 K-컬처 300조 원 시대 개막을 위한 콘텐츠산업의 국가전략산업화 추진, 문화예술 향유 기회 확대 및 예술창작·복지 강화, 국민 모두가 즐기는 스포츠, 온 국민이 함께 누리는 관광 환경 조성 등 세 가지 목표에 따라 전략적으로 예산을 편성했다고 밝혔다.

문체부는 최근 세계적인 열풍을 일으키고 있는 '케이팝 데몬 헌터스'처럼 수준 높은 'K-콘텐츠'를 만들 수 있도록 기반시설(인프라)을 확대하고 자금을 지원해 콘텐츠산업의 성장 기반을 마련할 계획이다. K-콘텐츠 펀드 출자 규모 확대 외에 중대형 규모의 공연형 아레나 구축 기본연구를 위해 예산 5억원을 신규 배정했다.

또한 K-콘텐츠의 국가전략산업화를 위해 변화하는 산업환경에 적극 대응할 수 있도록 K-콘텐츠산업의 인공지능(AI) 활용과 기술 지원을 확대한다. 게임 제작환경 AI 전환 지원을 위해 75억원을 신규 배정하고 방송영상 온라인동영상서비스(OTT) 제작 지원 예산을 올해 303억원에서 내년 399억원으로 늘린다. AI 콘텐츠 제작 지원 예산도 올해보다 3배 정도 많은 238억원으로 확대한다.

문화예술에 대한 투자도 대폭 확대한다. 예술기업이 자생력을 키울 수 있도록 신용 및 담보력을 지원하는 예술산업 분야 금융지원 사업을 신설한다. 예술인 복지금고를 조성해 저소득층, 프리랜서 및 단체소속 예술인 등 예술인의 다양한 직업적 특성을 반영한 맞춤형 복지사업도 추진한다. 예술산업 금융지원과 예술인 복지금고 예산을 각각 250억원, 50억원 신규 배정했다.

K-아트 청년창작자 지원 예산도 180억원을 새로 배정해 K-컬처의 미래를 이끌어 갈 청년예술인에 대한 지원을 확대한다.

최근 노벨문학상과 토니상 수상 등 K-아트의 세계적 성과를 이어가기 위한 지원도 확대한다. K-뮤지컬 지원 예산이 올해 31억원에서 내년 241억원으로. K-문학 지원 예산이 올해 99억원에서 내년 206억원으로 늘어난다.

서울에서 이뤄지던 국립단체 전막공연 등 우수공연과 미술전시를 지역에서도 볼 수 있도록 지원하기 위한 예산도 늘어난다. 공연·전시 지역 유통 지원 예산이 561억원에서 971억원으로, K-뮤지엄 지역순회 및 전시투어 지원 예산이 7억원에서 82억원으로 증가한다.

스포츠와 관광산업의 성장을 촉진하기 위한 정책금융 지원도 대폭 확대된다. 스포츠 분야에서는 기술 혁신 기업 육성을 위해 100억원 규모의 테크펀드를 새롭게 마련한다. 관광 분야에서는 6405억원 규모의 융자와 730억원 규모의 관광기업 육성 펀드를 조성한다.

근로자 휴가지원 예산이 70억원에서 107억원으로 늘고 방한 관광시장의 외연을 확대하기 위한 한국관광 해외광고 예산이 345억원으로 늘어난다.





체육 부문에서는 생활체육 참여 기회 확대를 위해 공공체육시설 개·보수 예산이 올해 659억원에서 내년 883억원으로 늘고, 전문체육 지원도 강화를 위한 예비국가대표 양성 예산 30억원이 신규 배정됐다.





