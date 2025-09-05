"리스본 전차 사고로 한국인 2명 사망"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AP, AFP통신 보도

포르투갈 리스본 도심에서 전차 푸니쿨라 탈선 사고로 한국인 2명 등 총 16명이 숨졌다고 4일(현지시간) AP, AFP 통신이 보도했다.

포르투갈 검찰청 대변인은 현재까지 신원이 확인된 사망자가 8명이라고 밝혔다. 이 가운데 포르투갈인 5명과 한국인 2명, 스위스인 1명이며 나머지 8명에 대해서는 신원 확인 작업이 진행 중이라고 설명했다.

앞서 한국 외교부와 리스본시 당국은 부상자 중 한국인 1명이 포함돼 있다고 밝혔다.

이번 사고는 지난 3일 리스본 도심 헤스타우라도레스 광장에서 바이루 알투 언덕 전망대를 연결하는 글로리아 노선 전차에서 발생했다. 이 전차는 매년 350만명 이상이 이용하는 관광 명물이다.





루이스 몬테네그루 포르투갈 총리는 이번 사고로 사망자가 16명이고, 병원으로 이송된 부상자 중 5명은 위중한 상태라고 발표했다. 그는 정부 교통 전문가와 검찰, 경찰이 합동으로 사고 원인을 조사 중이며, 항공철로사고조사청이 잔해 분석을 끝낸 뒤 5일 초기 보고서를 내놓는다고 밝혔다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

