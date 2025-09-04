[내일날씨]금요일 전국 흐림…충청·남부 곳곳 소나기

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원 영동·경북 동해안 새벽까지 비

오후~밤 충청·전라·경상 서부 내륙·제주도 소나기 예상

아침 20~26도, 낮 최고 34도까지 올라 ‘늦더위’…일교차 주의

미세먼지 전국 ‘좋음’…대기 확산 원활

금요일인 5일 전국은 대체로 구름이 많은 가운데, 충청권과 남부지방을 중심으로 곳곳에 소나기가 내릴 전망이다.

연합뉴스

AD

기상청에 따르면 이날 새벽까지 강원 영동 남부와 경북 동해안에는 5~20㎜의 비가 내리겠고, 강원 영동 중·북부에도 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어질 수 있다. 오후부터 밤사이에는 충청권·전라권·경상 서부 내륙·제주도에 국지적 소나기가 예보됐다. 특히 울릉도·독도에는 10~60㎜의 다소 많은 비가 예상된다.

기온은 아침 최저 20~26도, 낮 최고 28~34도로 평년보다 다소 높은 수준을 보일 것으로 보인다. 기상청은 "낮 동안 기온이 오르면서 늦더위가 나타나겠고, 일교차가 커 건강 관리에 주의해야 한다"고 당부했다.

대기 확산이 원활해 전국 미세먼지 농도는 '좋음' 수준을 유지할 것으로 예보됐다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다 0.5~2.0ｍ, 서해 앞바다 0.5~1.0ｍ, 먼바다는 동해 1.0~2.5ｍ, 서해 0.5~1.0ｍ, 남해 0.5~2.0ｍ로 일겠다.





AD

기상청은 "소나기 구간에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있을 수 있으니 안전사고에 유의해 달라"고 당부했다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>