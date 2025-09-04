선수 향한 도 넘은 비난에…프로야구선수협 "강경 대응할 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"현재 상황 방치하면 안 돼"

한국프로야구선수협회(선수협회)가 사회관계망서비스(SNS)에서 발생하는 일부 팬들의 도 넘은 비난 행위에 대해 자제를 요청했다.

선수협회는 4일 "지난달 20~24일 국내 프로야구선수를 대상으로 SNS 피해 실태 설문조사를 했고, 163명이 참여했다"며 "현재 상황을 방치하면 SNS 악용 사례는 더욱 고도화되고 광범위하게 확산할 위험성이 크다"고 지적했다. 이어 "향후 발생하는 비상식적인 악성 사례들을 'SNS상에서 이뤄지는 사이버 테러'로 규정하고 협회 차원에서 강경하게 대응해 나갈 것"이라고 했다.

설문 결과 SNS 피해는 해당 선수의 팀이 패하거나, 선수가 실책을 범한 직후(56%)에 가장 많이 발생했다. 특정 상황을 가리지 않고 시즌 내내 이어진다는 응답도 15%에 달했다. 피해 대상은 선수 본인(49%), 부모(31%), 배우자 또는 여자친구(13%) 순이었다. 가해 유형은 경기력 비난(39%), 가족이나 지인 비방(29%) 등이었다.

픽사베이

AD

선수협회는 지난달에도 SNS를 통한 팬들의 부적절한 메시지 등을 경고한 바 있다. 당시 선수협회는 "최근 프로야구선수들의 SNS 등에서 이뤄지고 있는 몰지각한 행위들은 이미 도를 넘었다는 우려의 목소리가 높아지고 있는 상황"이라고 했다.

이어 "이는 절대로 건강한 비판이나 사랑이 담긴 질책이라고 할 수 없으며 그저 무책임한 화풀이에 불과하다"며 "무심코 행해진 그런 행위는 프로야구선수를 위축시키게 하고 더 나아가 한국 프로야구 전체를 멍들게 하고 있다"고 지적했다.





AD

아울러 "자랑스러운 응원문화의 보존 및 발전과 한국 프로야구의 보다 나은 성장을 위한 노력에 동참해 주실 것을 프로야구 팬분들께 간절히 호소드리며, 선수협회 또한 팬과의 교량 역할을 바탕으로 국내 프로야구 건강한 응원문화 발전에 힘써 나가겠다"고 밝혔다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>