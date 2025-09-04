"아내 해고 불만이 빚은 허위공세"… 충남남부노보, 정면 반박

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"업무 불성실·성희롱 발언으로 징계 해고된 아내 문제를 기관 탓으로 왜곡… 상담원 전문성까지 모독"



충남남부노인보호전문기관(이하 충남남부노보) 상담원들이 김세용 전 사례판정위원의 '불법 운영' 주장을 정면으로 반박하며, "개인적 불만을 공적 사안으로 왜곡해 기관과 상담원들을 모독하지 말라"고 비판했다.

충남남부노보 측은 4일 성명을 통해 김 전 위원의 발언 배경에 대해 "아내 A 전 과장이 지난해 8월부터 올해 6월까지 근무했으나 업무 불성실, 성희롱성 발언, 동료와의 마찰 등으로 두 차례 인사위원회를 거쳐 징계 해고된 것이 근본 원인"이라고 지적했다.

A 전 과장은 해고당한 후 업무용 컴퓨터 자료를 삭제해 인수인계조차 이뤄지지 못하는 등 큰 차질이 발생했다고도 주장했다.

앞서 김 전 위원은 지난 3일 논산시 나온웨딩 컨벤션에서 기자회견을 열고 "충남남부노보가 불법적이고 비인권적으로 운영되고 있다"고 주장했다. 그러나 상담원들은 이를 "허위사실 유포"라고 일축했다.

기관은 B 관장을 비롯해 팀장 2명, 전문상담원 5명 등 총 8명이 근무하고 있으며, 모두 사회복지학·상담학 전공자이자 석·학사 학위와 사회복지사 자격을 갖춘 전문가라고 설명했다.

특히 팀장급은 최소 6년 이상 현장 경험을 갖추고 있어 "2~3년 경력에 불과하다"는 주장은 사실무근이라는 입장이다.

또 김 전 위원이 상담원들을 두고 "워드도 못 친다"고 평가한 데 대해서는 "대부분이 컴퓨터활용능력 2급, 워드프로세서 1급 등 자격증을 보유하고 있으며 꾸준히 자기개발을 통해 전문성을 강화해왔다"며 "터무니없는 모독"이라고 반박했다.

'상담원들이 관장의 하수인'이라는 주장에 대해서도 "모든 조사 서류는 사례판정위원회에 그대로 제출되며 기관장 결재는 어느 조직에서나 당연한 절차일 뿐"이라며 "억울한 신고자도, 억울한 시설도 만들지 않기 위해 객관적인 태도로 조사하고 있다"고 설명했다.

상담원들은 이번 논란이 현장에 미치는 악영향도 지적했다. "시설들의 조사 거부가 이어지면서 인권 사각지대에 놓인 어르신들을 보호하기가 더 어려워졌다"며 "개인적 복수심에 따른 언론플레이를 즉각 중단하고 상담원들에 대한 인격 모독을 사죄하라"고 촉구했다.





이어 "우리는 더 이상 좌시하지 않을 것이며, 학대 피해 어르신들을 위해 묵묵히 맡은 바 역할을 이어가겠다"고 강조했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

