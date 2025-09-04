조좌진 롯데카드 대표, 보안미흡 사과…"해킹 피해 전액보상 약속"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"고객 정보유출 사실확인 안 돼"

"외부 해킹침투, 변명여지 없다"

조좌진 롯데카드 대표이사는 4일 최근 발생한 해킹 사고와 관련해 사과문을 내고 관련 피해를 전액 보상하겠다고 약속했다.

조좌진 롯데카드 대표이사. 롯데카드

조 대표는 이날 공개한 사과문에서 "최근 발생한 사이버 침해 사고로 인해 고객 여러분께 많은 불편과 심려를 끼쳐 드린 점 깊이 사과드린다"고 말했다.

그는 "이번 사태는 회사의 보안 관리가 미흡했던 데서 비롯됐고 모든 책임은 저와 롯데카드에 있다"며 "고객 개인정보 관리 시스템에 외부 해킹 침투가 있었다는 것만으로도 변명의 여지가 없다"고 했다.

조 대표는 관계 기관과 외부 전문 조사 회사와 함께 피해 내용을 파악 중이고, 지금까지 조사 결과에선 고객 정보 유출 사실은 확인되지 않았다고 설명했다.

현재 국내외 모든 의심 거래를 실시간 모니터링하고 중이라고 알렸다.

피해 예방을 위해 외부 침입이 발생한 시기에 해당 서버로 온라인 결제를 한 고객에게 우선 카드 재발급 조치를 하겠다고 밝히기도 했다.

사고 피해 관련해서는 롯데카드가 책임지고 전액 보상하겠다고 했다.





앞서 롯데카드는 지난달 일부 서버가 악성코드 감염 등 해킹 공격을 당한 사실을 확인해 지난 1일 금융당국에 이를 신고했다. 금융감독원은 금융보안원과 함께 서울 중구 롯데카드 본사 현장검사에 착수했다. 고객정보 유출 여부 등을 살펴보는 중이다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

