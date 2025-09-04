세종시, 감염병 전문가와 시민 궁금증 해소 기회 마련

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이달 19일 전문가에 직접 배우는 감염병 예방

AD

이달 19일 조치원 행복누림터(복합커뮤니티센터) 4층 대공연장에서 '감염병 전문가와 함께하는 소통 마당'이 개최된다.

세종시 감염병관리지원단에 따르면 평소 시민들이 궁금해 할만한 감염병 예방을 주제로 한 특강이 진행된다. 시 감염병관리지원단은 지역 맞춤형 감염병 예방관리를 지원하기 위해 지난 2020년 8월 출범했으며, 단장인 김성민 교수와 연구원 등 감염병 전문가로 구성돼 있다.

세종 충남대학교병원 감염내과 김정옥 교수가 예방접종으로 챙기는 100세 시대를 주제로 강연에 나선다. 이어 같은 병원서 근무하는 김성민 단장이 똑똑한 해외여행 감염병 예방 꿀조언을 주제로, 해외여행 시 꼭 지켜야 할 감염병 예방 수칙을 전한다.

특강 후에는 김 단장을 포함한 감염병 전문가가 참여하는 무엇이든 물어보세요. 질의응답 세션을 통해 시민들의 궁금증을 해소해줄 계획이다. 소통 마당은 무료로 진행되며 세종시에 거주하는 시민 100명을 선착순으로 모집, 참가 희망자는 감염병관리지원단에 전화로 신청하면 된다.





AD

김성민 단장은 "성인 예방접종과 해외여행 감염병예방법 등에 대해 시민들의 다양한 궁금증을 해소할 수 있는 시간이 될 것"이라며 "무료로 진행되는 유익한 행사인 만큼, 많은 시민의 관심과 참여를 바란다"고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>