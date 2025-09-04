이찬진 금감원장, 금소처 분리·금소처장 부임설에 침묵(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

저축銀 건전성 강화 잘하면 M&A 규제완화 당근도

"서민·자영업자 등 금융소비자보호 최우선시" 당부

저축銀 업계는 6·27 가계대출 총량규제 완화 요청

이찬진 금융감독원장은 4일 금융소비자보호처를 떼어내 별도 기관인 금융소비자보호원을 신설한다는 정부조직 개편안과 관련해 말을 아꼈다. 차기 금소처장 부임설에 대해서도 함구했다.

이찬진 금융감독원장(왼쪽)이 4일 서울 마포구 저축은행중앙회에서 열린 '저축은행 최고경영자(CEO)와 간담회'에 참석, 간담회 시작 전에 오화경 저축은행중앙회 회장과 이야기를 나누고 있다. 2025.09.04 윤동주 기자

이 원장은 이날 서울 마포구 저축은행중앙회에서 열린 저축은행 최고경영자(CEO) 간담회 직전 기자들과 만나 이같이 말했다.

이 원장은 금소처 분리, 차기 금소원장 부임설 등에 관한 취재진 질문에 답하지 않고 자리를 빠져나갔다. 저축은행 소비자보호정책 방향과 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 처리 노력 등에 관한 질문에도 답변하지 않았다.

간담회장에서 이 원장은 저축은행을 찾는 금융취약계층이 보이스피싱 등 금융사고에 노출되지 않도록 보안 인프라와 내부통제를 강화하라는 주문을 했다.

저축은행 CEO들에게 건전성 관리를 잘하면 인수합병(M&A) 규제를 완화할 수 있다는 '당근'도 제시했다. 저축은행 업권의 연체율은 다른 금융업권보다 높다. 금감원에 따르면 전국 79개 저축은행의 연체율은 2023년 말 6.55%, 지난해 말 8.52%, 올 상반기 말(지난 6월30일) 기준 7.53%다. 상반기 말 기준으로 은행(0.52%), 보험(0.83%) 등은 물론 상호금융(5.7%)보다도 높았다.

이 원장은 "하반기에도 자체 부실 PF 정리와 함께 충분한 대손충당금 적립, 자본 확충 등을 통해 건전성을 확보해야 한다"며 "건전성에 대한 우려가 해소되면 영업구역 제한 완화나 M&A 규제 완화 논의에도 탄력이 붙을 것"이라고 부연했다.

회의에 참석한 저축은행 CEO들은 이 원장에게 6·27 가계대출 총량규제에 관해 중금리대출만이라도 신용대출 연소득 한도 규제에서 제외해달라고 요구했다. 또한 지역의무대출 여신비율 완화, M&A 규제 완화, 유가증권투자 한도 상향, 예금보험료율 인하 등 업계 숙원을 풀어달라고 건의했다.

저축은행은 서울, 인천·경기, 부산·경남, 대구·경북·강원, 호남, 충청 등 6개 영업 권역 내에서 영업하도록 규율 받는다. 현재 수도권 저축은행은 대출의 50%, 비수도권 저축은행은 40%를 해당 권역 내에서 공급해야 한다. 하지만 경기 침체와 부동산 시장 위축 등으로 인해 수도권 외 지역 대출 수요를 늘리기는 쉽지 않은 상황이다.

유가증권 투자 한도 확대는 저축은행 업권 숙원 중 하나다. 유가증권 투자는 타사 주식이나 회사채를 매입해 수익성을 높이는 경영 행위다. 상호저축은행업감독규정 등에 따르면 저축은행은 자기자본 50% 내에서만 주식 투자를 할 수 있다. 비상장 회사의 주식과 회사채 투자는 자기자본 10% 이내로 제한된다. 집합 투자증권(펀드)은 자기자본 20% 이내에서만 투자할 수 있다. 총 유가증권 투자액은 자기자본의 100%를 넘어선 안 된다.

한편 이날 간담회에 참여한 저축은행은 영업규모별, 지역별로 분산됐다. 주요 중대형 저축은행 5곳은 SBI OK 웰컴 신한 모아저축은행, 지방 저축은행 6곳은 유안타(서울) 금화(인천·경기) 진주(부산·경남) 오성(대구·경북·강원) 스타(호남) 한성저축은행(충청)이었다. 저축은행 본연의 역할이 지역 내 서민과 자영업자들에 대한 금융 지원인 만큼 대형 저축은행뿐 아니라 중소 지방 저축은행 목소리도 듣는다는 의도로 풀이된다.





오화경 저축은행중앙회장은 "이 원장은 상반기에 (건전성) 지표 개선에 집중했다면 하반기엔 소비자보호에 더 집중해달라고 했고, 금감원-저축은행업권 태스크포스(TF)를 통해 세부 사항을 정리해 추진할 것"이라며 "6·27 가계대출 총량규제 중 중금리대출 규제라도 완화해달라는 CEO 요구가 있었고, (저축은행 주 고객인) 서민들이 규제 때문에 레버리지를 원활히 일으키지 못하는 만큼 실생활 자금 조달을 활성화하는 방안에 대해서도 이야기를 나눴다"고 전했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

