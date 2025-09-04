이찬진 금감원장, 금소처 분리·금소처장 부임설에 침묵(종합)

저축銀 건전성 강화 잘하면 M&A 규제완화 당근도
"서민·자영업자 등 금융소비자보호 최우선시" 당부
저축銀 업계는 6·27 가계대출 총량규제 완화 요청
이찬진 금융감독원장은 4일 금융소비자보호처를 떼어내 별도 기관인 금융소비자보호원을 신설한다는 정부조직 개편안과 관련해 말을 아꼈다. 차기 금소처장 부임설에 대해서도 함구했다.
이 원장은 이날 서울 마포구 저축은행중앙회에서 열린 저축은행 최고경영자(CEO) 간담회 직전 기자들과 만나 이같이 말했다.
이 원장은 금소처 분리, 차기 금소원장 부임설 등에 관한 취재진 질문에 답하지 않고 자리를 빠져나갔다. 저축은행 소비자보호정책 방향과 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 처리 노력 등에 관한 질문에도 답변하지 않았다.
간담회장에서 이 원장은 저축은행을 찾는 금융취약계층이 보이스피싱 등 금융사고에 노출되지 않도록 보안 인프라와 내부통제를 강화하라는 주문을 했다.
저축은행 CEO들에게 건전성 관리를 잘하면 인수합병(M&A) 규제를 완화할 수 있다는 '당근'도 제시했다. 저축은행 업권의 연체율은 다른 금융업권보다 높다. 금감원에 따르면 전국 79개 저축은행의 연체율은 2023년 말 6.55%, 지난해 말 8.52%, 올 상반기 말(지난 6월30일) 기준 7.53%다. 상반기 말 기준으로 은행(0.52%), 보험(0.83%) 등은 물론 상호금융(5.7%)보다도 높았다.
이 원장은 "하반기에도 자체 부실 PF 정리와 함께 충분한 대손충당금 적립, 자본 확충 등을 통해 건전성을 확보해야 한다"며 "건전성에 대한 우려가 해소되면 영업구역 제한 완화나 M&A 규제 완화 논의에도 탄력이 붙을 것"이라고 부연했다.
회의에 참석한 저축은행 CEO들은 이 원장에게 6·27 가계대출 총량규제에 관해 중금리대출만이라도 신용대출 연소득 한도 규제에서 제외해달라고 요구했다. 또한 지역의무대출 여신비율 완화, M&A 규제 완화, 유가증권투자 한도 상향, 예금보험료율 인하 등 업계 숙원을 풀어달라고 건의했다.
저축은행은 서울, 인천·경기, 부산·경남, 대구·경북·강원, 호남, 충청 등 6개 영업 권역 내에서 영업하도록 규율 받는다. 현재 수도권 저축은행은 대출의 50%, 비수도권 저축은행은 40%를 해당 권역 내에서 공급해야 한다. 하지만 경기 침체와 부동산 시장 위축 등으로 인해 수도권 외 지역 대출 수요를 늘리기는 쉽지 않은 상황이다.
유가증권 투자 한도 확대는 저축은행 업권 숙원 중 하나다. 유가증권 투자는 타사 주식이나 회사채를 매입해 수익성을 높이는 경영 행위다. 상호저축은행업감독규정 등에 따르면 저축은행은 자기자본 50% 내에서만 주식 투자를 할 수 있다. 비상장 회사의 주식과 회사채 투자는 자기자본 10% 이내로 제한된다. 집합 투자증권(펀드)은 자기자본 20% 이내에서만 투자할 수 있다. 총 유가증권 투자액은 자기자본의 100%를 넘어선 안 된다.
한편 이날 간담회에 참여한 저축은행은 영업규모별, 지역별로 분산됐다. 주요 중대형 저축은행 5곳은 SBI OK 웰컴 신한 모아저축은행, 지방 저축은행 6곳은 유안타(서울) 금화(인천·경기) 진주(부산·경남) 오성(대구·경북·강원) 스타(호남) 한성저축은행(충청)이었다. 저축은행 본연의 역할이 지역 내 서민과 자영업자들에 대한 금융 지원인 만큼 대형 저축은행뿐 아니라 중소 지방 저축은행 목소리도 듣는다는 의도로 풀이된다.
오화경 저축은행중앙회장은 "이 원장은 상반기에 (건전성) 지표 개선에 집중했다면 하반기엔 소비자보호에 더 집중해달라고 했고, 금감원-저축은행업권 태스크포스(TF)를 통해 세부 사항을 정리해 추진할 것"이라며 "6·27 가계대출 총량규제 중 중금리대출 규제라도 완화해달라는 CEO 요구가 있었고, (저축은행 주 고객인) 서민들이 규제 때문에 레버리지를 원활히 일으키지 못하는 만큼 실생활 자금 조달을 활성화하는 방안에 대해서도 이야기를 나눴다"고 전했다.
