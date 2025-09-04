유럽 에이스 매킬로이 "조코비치한테 적대적 관중 대처법 배웠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

DP 월드투어 아일랜드 오픈 공식 기자회견

2년 전 라이더컵 조코비치 조언 도움 공개

26일 뉴욕 베스페이지 주립공원서 개막

유럽 에이스 로리 매킬로이(북아일랜드)가 테니스 스타 노바크 조코비치(세르비아)에게 한 수 배웠다고 공개했다.

그는 DP 월드투어 암젠 아일랜드 오픈을 하루 앞둔 3일(현지시간) 공식 기자회견에 나서 유럽과 미국과의 골프 대항전인 라이더컵에서 뉴욕 관중의 야유를 포함한 적대적 태도에 어떻게 대응할 것이냐는 질문에 "최근 노박 조코비치(세르비아)의 US 오픈 테니스 8강전을 지켜봤다"고 운을 뗐다.

로리 매킬로이가 암젠 아일랜드 오픈 공식 기자회견에서 미소를 짓고 있다. 사진제공=DP 월드투어

AD

US오픈 테니스 8강전에서 조코비치는 테일러 프리츠(미국)를 3-1로 꺾고 4강에 올랐다. 경기 내내 관중 대부분은 프리츠를 일방적으로 응원했다. 조코비치는 이런 뉴욕 팬들에게 잘 대응했고, 심지어 야유하는 관객에게 손 키스를 날리기도 했다고 매킬로이는 관전평을 내놨다.

"그는 그런 상황을 대처하는 데 있어 최고의 선수"라던 매킬로이는 "그는 평생 그런 환경을 겪어왔다. 뉴욕에서 미국 선수와 경기하거나, 아니면 로저 페더러(스위스)나 라파엘 나달(스페인)과 맞붙을 때 말이다"라며 압박감을 이겨내는 조코비치의 정신력을 높게 평가했다.

매킬로이는 2년 전 라이더컵 때 조코비치가 유럽팀 선수단을 방문해서 해준 조언이 큰 도움이 됐다는 사실도 공개했다. 매킬로이는 "로마에서 우리에게 조언했다. 그의 방식을 본받아 에너지를 올바른 방향으로 전환하겠다"며 "우리가 할 수 있는 건 상황에 대한 반응과 감정을 통제하는 것뿐이다. 뉴욕 관중의 적대적인 태도에 휘둘리지 않아야 한다"고 다짐했다.





AD

라이더컵은 26일부터 사흘 동안 미국 뉴욕주 베스페이지 주립공원 블랙코스에서 열린다. 미국과 유럽이 최정예 12명씩을 투입해 자존심 대결을 벌인다. 역대 전적에서는 미국이 27승 2무 14패로 절대우위를 지키고 있다. 최근 열린 6차례 경기에선 유럽이 4승 2패로 우세하다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>