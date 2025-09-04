SKT "해지 위약금 면제 연장 어려워…고객 보상안 등 노력"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

위약금 면제 연장 권고 거부



SK텔레콤이 연말까지 위약금 면제 조치를 연장하라는 방송통신위원회 통신분쟁조정위원회의 권고를 받아들이지 않기로 했다.

4일 통신업계에 따르면 SKT는 회신 기한 마감일이었던 전날까지 통신분쟁조정위원회에 의견서를 내지 않으면서 사실상 권고를 거부했다.

SKT 관계자는 "통신분쟁조정위원회의 결정에 대해 깊이 있게 검토했으나 회사에 미치는 중대한 영향과 유사 소송 및 집단 분쟁에 미칠 파급 효과 등을 종합적으로 고려해 수락이 어렵다고 결론 내렸다"고 설명했다.

이어 "현재까지 2차 피해 사례가 없는 데다 위약금 면제를 비롯한 대규모 고객 보상안과 정보보호 혁신안을 마련하는 등 여러 가지 노력을 기울이고 있다"고 부연했다.

SKT는 지난 4월 발생한 사이버 침해 사고로 소비자 보상금에 5000억원, 정보보호 투자금액 7000억원 등을 책정했다. 추가적인 위약금 면제는 어렵다는 입장이다.

앞서 통신분쟁조정위원회는 SKT가 올해 안에 해지를 신청하는 가입자에게는 위약금을 전액 면제해야 한다고 결정했다. SKT가 설정한 위약금 면제 기한을 넘겨 해지를 신청했다가 받아들여지지 않자 분쟁조정을 신청한 2건에 대해 판단한 것이다.





통신분쟁조정위원회는 계약 해지권은 법률상 소멸 사유가 없는 한 행사 기간을 제한할 수 없고 SKT가 설정한 위약금 면제 기한은 법리적 근거가 없다고 했다. 또 위약금 면제 발표 후 불과 10일 만에 마감한 것은 지나치게 기간이 짧고, 한 차례 발송된 장문의 문자 안내만으로는 모든 이용자가 충분히 인지하기 어려웠다고 봤다





