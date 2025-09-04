'D-365' 2026여수세계섬박람회, 인증 이벤트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조직위, 400명 추첨 모바일 기프티콘 제공

(재)2026여수세계섬박람회 조직위원회(이하 '조직위')는 'D-365 기념행사' 참석자를 대상으로 참여 인증 이벤트를 개최한다고 밝혔다.

'D-365 기념행사'는 섬박람회 개최 1년을 앞둔 오는 5일 여수세계박람회장 해양광장에서 열리며, 여수시민의 역량 결집과 사전 붐업 분위기를 조성하기 위해 마련됐다.

여수세계섬박람회 조직위가 'D-365 기념행사' 참석자를 대상으로 참여 인증 이벤트를 개최한다. 오는 5일 여수세계박람회장 해양광장에서 열리며, 여수시민의 역량 결집과 사전 붐업 분위기 조성을 위해 마련됐다. 여수세계섬박람회조직위 제공

이와 연계해 '섬박람회 D-365 순간을 공유해요'라는 슬로건으로 기념 이벤트를 진행한다. 참여는 D-365 기념행사에 참석해 인증 사진을 찍고, 개인 SNS(유튜브·인스타그램·페이스북·블로그)에 필수 해시태그와 함께 게시 후 설문폼을 통해 응모하면 된다.

조직위는 참여자 중 총 400명을 무작위로 추첨해 치킨, 아이스크림 등 모바일 기프티콘을 제공할 예정이다. 응모 기간은 행사 당일부터 11일까지 7일간이며, 이벤트 참여 방법과 자세한 사항은 2026여수세계섬박람회 공식 SNS에서 확인할 수 있다.

김종기 조직위 사무총장은 "세계 최초 섬박람회가 성공적으로 개최될 수 있도록 이번 D-365 기념행사를 계기로 국민 여러분의 적극적인 관심과 성원을 부탁드린다"고 말했다.





한편, 2026여수세계섬박람회는 '섬, 바다와 미래를 잇다'란 주제로 2026년 9월 5일~11월 4일 돌산 진모지구, 개도, 금오도, 여수세계박람회장등 여수시 일원에서 열릴 예정이다.





