진주시, '대한민국 기업가정신관' 건립 사업 본격 추진

조규일 시장, 기획재정부 장관 만나

경남 진주시가 추진하는 '대한민국 기업가정신관' 건립 사업이 본격적인 속도를 낼 전망이다.

조규일 진주시장은 정부서울청사에서 구윤철 기획재정부 장관을 만나 '대한민국 기업가정신관' 건립을 위한 실시설계 용역비가 2026년 정부예산에 반영될 수 있도록 지원해 줄 것을 건의했다.

오른쪽 조규일 진주시장 왼쪽 구윤철 기획재정부 장관.

조 시장은 대한민국 경제 기적을 견인한 1세대 창업주의 기업가정신을 세계로 확산하고 미래세대로 계승ㆍ발전시키기 위한 '대한민국 기업가정신관'건립 사업의 당위성을 설명하고 내년도 정부예산에 실시설계 용역비를 반영해 줄 것을 적극적으로 건의했다.

구윤철 장관은 "대한민국의 새로운 경제도약을 위해 대한민국 기업가정신관 건립의 필요성에 공감하며 사업이 속도를 낼 수 있도록 정부 차원에서 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.





한편 진주시는 그동안 K-기업가정신을 미래세대로 계승하고 창의적 비전을 제시하는 '대한민국 기업가정신관' 건립에 행정력을 집중해 왔다. 이번 건의를 통해 대한민국 기업가정신의 과거와 현재, 미래를 한눈에 조명하고, 지역과 국가의 창업·혁신 생태계를 강화하는 기반 마련에 더욱 박차를 가할 예정이다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

