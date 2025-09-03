코스피, 외국인 2거래일 연속 순매수 유입…소폭 상승 마감

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코스닥, 강보합 마감

코스피가 외국인 매수세에 힘입어 상승 마감했다. 하지만 개인과 기관의 매도세에 3200

코스피는 전 거래일 대비 0.38% 오른 3184.42에 장을 마쳤다. 개인과 기관이 각각 1546억원, 3756억원 순매도 했으나, 외국인이 4355억원 순매수하며 지수 하락을 막았다.

일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피, 원/달러 환율, 코스닥 지수가 표시돼 있다. 연합뉴스

시가총액 상위 종목은 대부분이 올랐다. 삼성전자(1.01%), SK하이닉스(0.77%), 삼성바이오로지스(1.50%), 한화에어로스페이스(0.86%), 삼성전자우(0.88%), 현대차(0.68%) 등이 올랐다.

LG에너지솔루션(-0.43%), HD현대중공업(-1.75%), 기아(-0.19%) 등은 내렸다.

LS ELECTRIC은 6.75% 올랐는데, 미국의 빅테크 기업과 640억원 규모의 공급 계약을 체결했다는 소식에 급등했다.

업종별로는 금속(2.61%), 기계 및 장비(1.63%), 제약(1.32%) 등이 올랐고, 보험(-1.45%), 비금속(-0.81%), IT 서비스(-0.56%) 등은 내렸다.

코스닥은 전 거래일 대비 0.35% 오른 796.81에 마감했다. 외국인이 209억원 순매수했다. 개인과 외국인은 각각 68억원, 82억원 순매도했다.

시가총액 상위 종목은 희비가 엇갈렸다. 알테오젠(0.22%), 리가켐바이오(3.06%), 에이비엘바이오(4.19%), 삼청당제약(0.31%) 등이 올랐다.

반면 에코프로비엠(-1.17%), 펩트론(-2.72%), 에코프로(-0.80%), 파마리서치(-5.04%), HLB(-0.51%) 등은 하락했다.





서울 외환시장에서 달러-원 환율은 전날보다 1.30원 오른 1392.30원에 거래를 마쳤다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

