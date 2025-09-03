中 열병식서 '전 지구 사정권' 최첨단 무기 총출동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대륙간 전략핵미사일 DF-5C 공개

'항모 타격' 극초음속 미사일 YJ-21도 등장

중국이 3일(현지시간) 전승절 80주년 열병식에서 핵·극초음속 미사일과 차세대 스텔스기 등 첨단 무기를 대거 선보였다.

중국은 이날 베이징 톈안먼 광장에서 열린 '중국 인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절) 80주년' 열병식에서 전 지구를 사정권으로 하는 핵 탑재 미사일 둥펑(東風·DF)-5C를 공개했다. 기존 DF-5B 대륙간탄도미사일(ICBM)의 개량형으로 추정되는 DF-5C는 액체연료를 사용하는 대륙 간 전략핵미사일이다. 이와 관련해 신화통신은 "중국 전략 반격 시스템의 중요한 부분으로 타격 범위가 전 세계에 이른다"고 했다.

'괌 킬러'로 불리는 DF-26의 개량형인 DF-26D도 등장했다. DF-26D의 최대 사거리는 5000㎞ 정도로, '제2 도련선'인 괌까지 도달 가능하며 주일 미군기지나 필리핀해를 타격하는 데도 쓰일 수 있다는 분석이 나온다. 미 외교·안보 전문지 '내셔널인터레스트'는 DF-26D가 인도·태평양의 세력균형을 기울어지게 했다며 "DF-26D 때문에 대만에서 유사 사태 발생 시 미 항공모함이 대만해협 1000㎞ 밖에서 머물러야 할 것"이라고 우려한 바 있다.

또 이번 열병식에는 주한미군 고고도미사일방어체계(THAAD·사드) 및 일본의 SM-3 요격 시스템을 무력화할 가능성이 있다고 평가되는 중·단거리 탄도미사일 DF-17도 선보였다. 아울러 최대 사거리 1만4000㎞ 정도로 지구상 거의 모든 표적을 타격할 수 있다는 평가를 받는 ICBM DF-41도 나왔다.

DF 계열뿐만 아니라 미 항공모함을 원거리에서 타격할 수 있는 잉지(鷹擊·YJ)-21 극초음속 미사일 등 YJ 계열 미사일, 미국 전역을 사정권으로 하는 잠수함발사탄도미사일(SLBM) 쥐랑(巨浪·JL)-3 등 JL 계열 미사일도 모습을 드러냈다.





공격무기뿐만 아니라 '중국판 패트리엇(PAC-3)'으로 알려진 요격 미사일 훙치(紅旗·HQ)-29 등 방공시스템도 공개됐으며, 이날 열병식장 상공에는 젠(殲·J)-20S와 J-35A 등 중국의 차세대 스텔스 전투기들이 비행했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

