[속보]타스 "베이징에 김정은·푸틴 회담장 마련"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 김정은 북한 국무위원장(왼쪽부터). EPA연합뉴스

AD

블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 양자 회담을 위한 장소가 중국 베이징에 마련됐다고 러시아 타스통신이 3일 보도했다.





AD

푸틴 대통령이 방중 기간 머무른 댜오위타이 국가영빈관에는 양국의 국기가 게양된 상태라고 통신은 덧붙였다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>