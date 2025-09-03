전남바이오진흥원, 수해 피해 농가 찾아 ‘ESG 경영 가치 실천’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

나주 노안 농가서 복구 작업 구슬땀

전남바이오진흥원은 최근 수해 피해지역인 나주 노안 농가를 찾아 복구지원을 펼쳤다. 전남바이오진흥원 제공

전남바이오진흥원(원장 윤호열)은 최근 집중호우로 피해를 본 나주시 노안면의 한 농가를 방문해 복구 지원을 펼쳤다.

전남바이오진흥원 경영기획본부 직원 20여 명은 이날 피해 현장을 찾아 침수 피해를 본 비닐하우스를 정리하고 주변 환경을 청소하는 등 복구 작업에 구슬땀을 흘렸다.

이번 활동은 갑작스러운 수해로 시름에 잠긴 지역 농가의 어려움을 함께 나누고, 실질적인 도움을 통해 빠른 영농 복귀를 지원하기 위해 마련됐다. 이는 지역사회와 상생하며 ESG 경영 가치를 실천하려는 진흥원의 적극적인 의지가 반영됐다.

피해 농가주는 "갑작스러운 폭우로 비닐하우스가 엉망이 되어 어디서부터 손을 대야 할지 막막했는데, 이렇게 이른 아침부터 달려와 자기 일처럼 도와주니 큰 힘이 된다"며 고마움을 표했다.





윤호열 원장은 "이번 활동이 수해로 상심이 큰 농가에 조금이나마 위로와 희망이 되기를 바란다"며, "전남바이오진흥원은 앞으로도 지역사회가 어려움을 겪을 때 가장 먼저 달려가는 든든한 동반자가 될 것이다"고 강조했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

