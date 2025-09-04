"휴머노이드, 옛날 반도체 산업 닮았다…정부·기업 결단 없인 생존불가"[中 휴머노이드 생태계 대해부]⑧

韓 로봇 산업, 어떤 지원 필요한가

로봇 산업 기업·학계 전문가 인터뷰

"美 투자 규모는 10배, 지원 부족"

데이터 인프라 확충, 협업 체계 구축

편집자주 중국 선전의 학교 운동회에는 학부모가 로봇을 데리고 오는 장면이 낯설지 않다. 로봇 올림픽을 개최할 정도로 중국에선 로봇이 일상생활에 깊숙이 들어가고 있다. 중국의 이런 풍경은 쉽게 로봇을 제작할 수 있는 생태계가 뒷받침하고 있기 때문이다. 선전 화창베이에선 하루 만에 로봇 한대를 제작할 부품을 조달할 수 있을 정도로 쉽게 접할 수 있다. 이를 통해 만들어진 로봇은 다시 공장 등으로 투입돼 생산성을 높이는 선순환 효과를 일으킨다. 반면 한국은 로봇이 연구실과 시제품에 머무르고 있다. 산업화의 출발선조차 제대로 밟지 못하는 실정이다. 아시아경제는 중국 선전 현장에서 휴머노이드 로봇 생태계의 구조와 속도를 조명했다. 세계가 이미 상용화 경쟁에 뛰어든 상황에서 한국이 놓친 과제를 짚고 뒤처지지 않기 위해 산업 전략을 어떻게 다시 세워야 할지 절박한 해법을 모색한다.



"아주 옛날 한국 반도체 산업을 떠올리게 된다."

박재흥 서울대 융합과학기술대학원 교수(블루로빈 대표)는 현재 한국의 휴머노이드 로봇 산업 생태계를 이렇게 비유했다. 1970년대 초반만 해도 한국 반도체 산업은 기술도 자금도 부족해 겨우 연구 단계에 머물렀다. 그러나 1980년대 들어 정부가 전략 산업으로 밀어붙이고 대기업이 거액을 쏟아붓는 결단을 내리면서 세계 시장의 주인공으로 성장했다.

현재 한국의 휴머노이드 로봇 산업도 반도체 초창기처럼 열악한 환경에 놓여 있다. 정부의 지원은 제한적이고 투자 규모는 해외와 비교할 수 없을 정도로 작다. 현장에서 가장 많이 나오는 요구 역시 정부 자금 확대, 데이터 확보를 위한 제도 마련, 제조 업체와 소부장 기업 간 협력 강화다.

박찬훈 자율성장 AI휴머노이드 전략연구단장(한국기계연구원 AI로봇연구소장)이 지난달 1일 대전시 유성동에 위치한 기계연 본사에서 아시아경제와 인터뷰를 하고 있다. 한국기계연구원 제공.

특히 휴머노이드 산업은 단순히 개별 기업의 기술 개발만으로는 성장하기 어렵다. 무엇보다 연구개발-인증-양산-수요로 이어지는 선순환 구조가 마련돼야 한다는 요구가 강하다. 류재완 에스비비테크 대표(한국로봇산업협회 산하 로봇부품협의회 회장)는 "국내에서 로봇 부품을 개발해도 국제 인증을 받지 못하면 글로벌 완제품사에 납품하기 어렵다"며 "인증 절차는 막대한 비용과 시간이 드는 만큼 정부가 공동 지원에 나서야 한다"고 말했다.

그는 또 "기술 설계 단계부터 완제품 기업과 협력해야 연구 성과가 곧바로 양산에 적용될 수 있다"며 "부품사 단독으로 개발하면 실제 제조 현장에서 쓰이지 못하는 경우가 많다"고 설명했다. 따라서 초기 단계부터 완제품사-부품사 간 공동 개발 체계를 제도적으로 뒷받침해야 한다는 지적이다.

류재완 에스비비테크 대표가 지난달 12일 경기도 김포시에 위치한 에스비비테크 본사에서 아시아경제와 인터뷰를 하고 있다. 에스비비테크 제공.

이와 함께 표준화 모델 구축도 핵심 과제로 꼽힌다. 류 대표는 "감속기, 센서, 모터 등 업체들이 각자 다른 규격으로 제품을 내놓으면 제조사가 안정적인 공급망을 꾸리기 어렵다"며 "부품 업체들이 연합해 표준화 모델을 만들면 규모의 경제를 확보할 수 있고 제조사도 국내 생태계를 신뢰하게 된다"고 강조했다.

이러한 제도적 장치가 뒷받침된다 해도 결국 글로벌 경쟁에서 살아남으려면 자금 격차 문제를 넘어서야 한다는 지적도 이어진다. 박재흥 교수는 "국내에서 시리즈A 투자를 받아도 많아야 100억~200억원 수준인데 미국은 2000억원 정도로 최소 10배 차이가 난다"며 "투자사들이 '이 돈으로 테슬라와 어떻게 경쟁하겠느냐'는 반응을 보일 정도로 자금 격차가 크다 보니 기업들이 살아남기가 쉽지 않다"고 말했다.

박재흥 서울대 융합과학기술대학원 교수(블루로빈 대표)가 지난달 11일 서울대 융합과학기술대학원에서 아시아경제와 인터뷰를 하고 있다. 사진 박준이 기자.

업계는 지금이야말로 정부와 기업의 결단이 필요하다고 강조한다. 현장에서는 자금 지원 확대와 데이터 확보, 제조 업체-소부장 협력 강화를 공통된 요구로 내놓고 있다. 로봇 산업 현장에서 가장 많이 나오는 요구는 정부 지원을 더 많이 늘려야 한다는 것이다. 박찬훈 자율성장 AI휴머노이드 전략연구단장(한국기계연구원)은 "100억원대의 정부 지원이 커보여도 해외에서 투입하는 액수에 비하면 새발의 피"라며 "미국과 중국에서는 휴머노이드 로봇을 미래 산업이라고 받아들이고 정말 미친 듯이 돈을 투자하고 있다"고 말했다.

지원 전략을 두고 업계에서는 단순히 자금을 넓게 나누는 방식이 아니라 선택과 집중을 통해 눈에 보이는 성과를 만들어내야 한다는 주장이 나온다. 성과를 보여줄 수 있는 사례가 먼저 나와야 시장의 신뢰가 쌓이고 후속 투자가 이어질 수 있다는 논리다.

류 대표는 "한국에선 '태릉 선수촌' 같은 육성 방식, 즉 분야별로 집중 투자할 만한 업체를 뽑고 우선 성과를 내는 것이 중요하다"며 "빠르게 성공 모델이 나와야 가능성을 보고 투자하는 업체도 늘어나고, 시장 자체가 커질 수 있다"고 밝혔다.

휴머노이드 로봇의 미래 과제로는 자율적 학습 능력과 이를 뒷받침할 데이터 인프라 구축이 핵심으로 꼽힌다. 박찬훈 단장은 스스로 성장하는 휴머노이드 개념을 강조하며 "휴머노이드에게 세탁기를 작동시키도록 학습시켰다고 해도, 다른 작업을 수행하려면 공급 업체가 수요자마다 새로운 인공지능(AI) 모델을 만들어야 한다"며 "이런 방식은 비용이 지나치게 많이 들고 활용성을 떨어뜨린다"고 지적했다. 그가 제시한 자율성장 휴머노이드는 로봇이 데이터를 스스로 수집·정제하고 학습 절차를 자동화해 새로운 미션에도 적응할 수 있도록 하는 기술이다.

박현준 로브로스 CTO(최고기술책임자)가 지난달 7일 서울 성동구 로브로스 본사에서 아시아경제와 인터뷰를 하고 있다. 강진형 기자.

이 같은 기술을 구현하기 위해서는 대규모 데이터 활용과 이를 뒷받침할 인프라 구축이 필수적이라는 지적도 나온다. 자체적인 로봇 파운데이션 모델과 데이터 센터를 마련하지 못하면 다른 나라나 기업의 플랫폼에 종속될 수 있기 때문이다. 박현준 로브로스 최고기술책임자(CTO)는 "휴머노이드 로봇을 개발하려면 내부 서버가 따로 있어야 한다"며 "대부분 외부 서버를 활용하는데 로봇이 보고 행동하는 이미지와 영상이 실시간으로 촬영돼 어딘가로 가고 있다고 보면 된다. 제조 현장에서 습득한 기업 정보들이 외부 서버로 보내지면 무슨 일이 일어날지 모른다"고 우려했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

