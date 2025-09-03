해경청 내년 예산안 2조1천억…대형헬기 시뮬레이터 등 장비 보강

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

해양경찰청은 2026년도 예산안으로 올해보다 4.9% 늘어난 2조1325억원을 편성했다고 3일 밝혔다. 일반회계 예산안은 947억원(4.8%) 증가한 2조870억원, 기금안은 47억원(11.5%) 증가한 455억원이다.

분야별로는 해양주권 5064억원, 구조 안전 1475억원, 수사 236억원, 해양환경 보전 292억원, 조직역량 2403억원 등이 반영됐다. 특히 구조 안전 분야의 경우 올해 1122억원보다 31.5%가 증가해 해양 안전 장비 도입이 확대된다.

항공기 도입 부문에서는 2021년부터 진행된 노후 카모프 헬기 8대 교체 사업 중 마지막 8번째 노후 헬기 교체 예산이 반영됐다.

또 중앙정부 기관 최초로 해상 실제 비행과 수색구조 환경을 그대로 재현할 수 있는 대형헬기 시뮬레이터 도입 예산도 반영됐다. 해경은 지난 2022년 4월 수색 지원 활동에 나선 대형헬기(S-92)가 마라도 해상에서 추락한 사고 이후 대형헬기 시뮬레이터 장비 확보를 추진해왔다.

함정 건조 부문에서는 노후한 3000t급 대형함정과 중형 공기부양정, 함정 탑재 고속단정 교체 예산 등이 반영돼 불법 외국 어선 단속과 구조 대응 역량이 더욱 향상될 전망이다.

김용진 해경청장은 "국민 안전과 해양주권 수호를 위한 현장 중심의 예산안을 편성했다"며 "내년에는 국민이 더욱 안전하게 이용할 수 있는 바다를 만들어 가겠다"고 밝혔다.





해경청 등 정부 예산안은 국회 심의를 거쳐 오는 12월 초 최종 확정된다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

