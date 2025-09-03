[특징주]'중국VIP 확대 기대' 파라다이스, 5.55%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중국 국경절 및 VIP 이벤트 따른 호실적이 기대되는 파라다이스의 주가가 강세다.

3일 오전 10시15분 기준 파라다이스는 전 거래일보다 1080원(5.55%) 상승한 2만550원에 거래됐다.

이날 박수영 한화투자증권 연구원은 파라다이스에 대해 "10월 국경절 및 VIP 이벤트 등으로 호실적이 지속될 전망"이라며 투자의견 매수와 목표주가 2만6000원을 유지했다.

그는 "지난 6월 워커힐 사업장의 중국인 VIP 드롭액은 569억원으로 크게 증가한 바 있다"며 "당시 해당 사업장에서 중국인 VIP 대상 이벤트를 진행한 영향으로 해석된다. 유사한 이벤트가 파라다이스시티(P-City) 사업장에서 내달 중국인 VIP를 대상으로 재차 예정된 상황"이라고 짚었다.





하나증권도 투자의견 매수와 목표주가 2만5000원을 유지했다. 이기훈 하나증권 연구원은 "일본과 기타 VIP 성장만으로도 사상 최대 실적을 달성하고 있지만, 중국 VIP 회복까지 나타난다면 매우 가파른 성장이 나타날 수도 있다"고 말했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

