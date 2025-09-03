신한카드, '코웨이 신한카드' 출시…최대 3만원 할인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

직전 6개월 개인 신용카드 미이용 고객

60개월 동안 월 최대 6000원 추가 할인

신한카드는 코웨이와 함께 '코웨이 신한카드'를 출시했다고 3일 밝혔다.

정수기, 공기청정기 등 코웨이 제품 렌탈 고객에게 전월 이용 실적에 따라 구간별 할인 혜택을 제공하는 카드다.

전월 이용금액 30만원 이상 70만원 미만인 경우 1만3000원, 70만원 이상 150만원 미만인 경우 1만7000원, 150만원 이상인 경우 3만원까지 깎아준다.

최초 신규 발급 고객의 경우 카드 사용을 등록한 달로부터 2개월간 실적 관계없이 1만3000원을 인하한다.

신한카드와 코웨이는 카드 출시를 기념해 다음 달 31일까지 추가 할인 이벤트를 한다.

이벤트 기간 내 카드 발급과 함께 코웨이 렌탈상품 자동 납부를 신청한 고객에게 최대 6000원 추가 할인 혜택을 60개월간 제공한다.

이벤트 기간 직전 6개월 동안 신한 개인 신용카드 이용 이력이 없는 고객이 대상이다.

연회비는 국내 전용 2만7000원, 해외 겸용(마스터) 3만원이다. 카드 서비스 및 이벤트 관련 자세한 내용은 신한쏠페이 및 신한카드 홈페이지, 코웨이 공식몰 코웨이닷컴에서 확인할 수 있다.

한편 신한카드는 지난 5월 코웨이라이프솔루션과 라이프케어 상품 자동납부 건에 대해 월 최대 3만원을 깎아주는 '코웨이라이프솔루션 신한카드'를 출시한 바 있다.

코웨이라이프솔루션은 코웨이가 100% 출자해 설립한 프리미엄 시니어 라이프케어 플랫폼 기업이다.





신한카드 관계자는 "코웨이라이프솔루션에 이어 코웨이 신한카드까지 출시하는 등 고객 라이프스타일에 맞는 솔루션을 제공하는 데 주안점을 뒀다"며 "앞으로도 신한카드만의 차별화된 상품과 서비스를 강화해나갈 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

