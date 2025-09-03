관악구, 관악산서 13일 ‘밤하늘 영화제’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘인사이드 아웃2’ 상영, 가족 힐링 이벤트

서울 관악구(구청장 박준희)가 이달 13일 관악산 자연 속에서 ‘밤하늘 영화제’를 개최한다. 관악산공원 어린이 물놀이장(신림동 808-125)에서 진행되는 영화제를 위해 구는 2800㎡ 부지에 400인치 대형 스크린을 설치한다.

관악구 제공.

이번 영화제에서는 남녀노소 모두에게 사랑받은 애니메이션 '인사이드 아웃2'가 상영된다. 관람객들은 캠핑 의자와 에어 소파에 편안히 앉아 영화를 관람할 수 있다.

영화 상영 전에는 ‘벌룬 퍼포먼스’ 식전 공연이 펼쳐지며, 솜사탕과 팝콘 등 간단한 먹거리도 제공돼 영화관 같은 분위기를 조성한다. 또한 관악산의 아름다운 야경과 이색 조명이 어우러진 포토존도 마련돼 풍성한 볼거리와 즐길 거리가 준비된다.

참여 신청은 서울시 공공서비스예약 사이트를 통해 이달 1~5일 관악구민 우선 접수가 진행되며, 6일부터는 거주 지역에 상관없이 신청할 수 있다. 영화 당일인 13일에는 현장 접수도 가능하다.





박준희 관악구청장은 “관악산에서 등산이나 산책뿐 아니라 자연과 함께하는 다양한 여가문화 콘텐츠로 주민들에게 일상 속 휴식을 드리고자 이번 영화제를 준비했다”며 “아름다운 관악산 야경 아래 소중한 사람과 함께 즐거운 시간 보내시기 바란다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

