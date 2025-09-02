美 국채 금리, 상호관세 위법 판결에 급등…채권시장 불안 확산

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

트럼프 행정부 관세 환급 가능성

재정적자 확대 우려에 국채 금리 치솟아

미국 국채 금리가 법원의 상호관세 위법 판결 여파로 치솟고 있다. 도널드 트럼프 미 행정부가 관세를 환급해야 할 수 있다는 전망이 확산되면서 국채 금리를 밀어올리고 있다는 분석이다.

2일(현지시간) 미국 30년물 국채 금리는 전 거래일 보다 7bp(1bp=0.01%포인트) 뛴 4.98%를 기록 중이다. 10년물 금리는 5bp 오른 4.29%, 2년물 금리는 4bp 상승한 3.67% 수준에서 움직이고 있다.

이번 금리 급등은 지난달 29일 나온 법원 판결의 여파다. 미 연방순회항소법원은 7대4 의견으로 트럼프 행정부가 국제비상경제권한법(IEEPA)에 근거해 전 세계에 부과한 상호관세 조치가 위법하다고 판결했다. 다만 법원은 상고 가능성을 감안해 판결 효력을 10월14일까지 유예했고, 트럼프 대통령은 즉각 상고 방침을 밝혔다. 무역확장법 232조에 근거한 자동차·차 부품, 철강·알루미늄 등 품목별 관세는 이번 판결의 영향을 받지 않는다.

관세 환급 가능성이 불거지면서 재정 부담 확대 우려가 국채 금리에 반영됐다. 대규모 감세 정책으로 가뜩이나 재정적자 확대 우려가 커진 상황에서, 관세 수입을 미국 내 수입업체 등에 돌려줘야 할 경우 추가 국채 발행이 불가피하다. 이는 국채 공급 증가와 더 높은 이자 부담으로 이어져 금리 상승 압력을 키운다. 스콧 베선트 미 재무부 장관은 올해 관세 수입이 1조달러에 이를 수 있다고 밝힌 바 있다.

다만 대법원은 공화당 정권에서 임명된 보수 성향 대법관이 6명으로 6대 3의 보수 우위 구도를 이루고 있어, 트럼프 대통령에게 유리한 판결을 내릴 가능성도 제기된다.

야데니 리서치의 에드 야데니 사장 겸 최고투자전략가는 "관세 수입으로 연방 재정적자가 상당히 줄어들 것이란 기대가 사라진다면 채권 자경단이 다시 행동에 나설 수 있다"고 분석했다.





트럼프 행정부가 미국 내 수입업체 등에 관세 수입을 환급해야 할 수 있다는 전망이 나오면서 국채 금리가 급등하고 있다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

