화천군, 지역 청년 1인 가구 균형잡힌 영양관리 지원

화천군보건의료원, 청년 1인 가구 영양관리 프로그램 운영

강원도 화천군 보건의료원이 지역 청년 1인 가구 대상 영양 관리 프로그램 '나DO 한끼'프로그램을 운영한다.

화천군 보건의료원 전경. 화천군 제공

대상은 화천지역에 거주 중인 20~49세 1인 가구 청년 8명이다. 신청은 오는 12일까지다.

영양관리 교육은 오는 18일과 25일 이틀에 걸쳐 이론, 조리실습(비대면) 순으로 군보건의료원 내 식당에서 의료원 소속 전문 영양사가 참여한 가운데 진행된다.

조리실습에서는 양배추 오꼬노미야끼, 계란 꼬마김밥, 버섯 크림 파스타 등 혼자 스스로 만들기 쉬운 균형잡힌 메뉴 만들기 교육이 이어진다.

올해 처음 시행되는 이 사업은 청년 1인 가구의 올바른 식습관 형성과 건강 증진을 위해 마련됐다.

1인 가구의 경우 다인가구에 비해 아침 결식률, 가공식품과 패스트 푸드 섭취 비율이 높다.





지난 2023년 여성가족부의 가족실태 조사에서도 1인 가구가 가장 어려움을 느끼는 부분이 균형잡힌 식사로 나타난 바 있다.





화천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

