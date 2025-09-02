양주시, 국군양주병원서 의료 드론배송 시연…협력 본격화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양주시·국군양주병원·동부혈액원·㈜비씨디이엔씨, 협력 방안 논의

응급 혈액·의약품 신속 공급 목표, 골든타임 확보 기대

드론 배송 시연·기술현황 공유…첨단의료 물류체계 본격 추진 예정

경기 양주시가 최근 국군양주병원에서 의료 드론 배송 시연 행사를 열고, 국군양주병원, 대한적십자사 동부혈액원, ㈜비씨디이엔씨와 함께 혈액과 의약품의 신속한 공급을 위한 협력 방안을 논의했다.

양주시가 최근 국군양주병원에서 의료 드론 배송 시연 행사를 열고 국군양주병원, 대한적십자사 동부혈액원, ㈜비씨디이엔씨와 함께 혈액과 의약품의 신속한 공급을 위한 시연을 하고 있다. 양주시 제공

AD

이번 협력은 국군양주병원이 응급 및 전시 상황에서 혈액을 신속히 보급할 필요성을 지속적으로 제기해 온 가운데, 2024년부터 드론 배송 실증사업을 통해 기술을 축적해 온 양주시와 ㈜비씨디이엔씨의 역량이 결합되면서 마련되었다.

이번 시연회에서는 혈액·의약품의 신속한 공급을 위한 드론 활용 방안과 상용화 가능성을 논의했다. 시연 과정에서는 드론 배송 기술 현황이 공유되고 실제 배송 시연이 진행돼, 의료 분야에서 드론이 갖는 가능성을 확인했다.

국군양주병원은 군사 훈련 등 응급 상황 발생 시 혈액을 신속히 보급하기 위한 구체적인 운용 계획을 발표했다. 대한적십자사 동부혈액원은 드론 운송 과정에서 혈액의 안정성을 유지하기 위한 특수 보관 및 운용 방안에 대해 전문적인 자문을 제공했다.

㈜비씨디이엔씨는 드론 배송 실증사업 현황과 함께 현재 드론의 비행 가능 거리, 페이로드 등 기술적 현황을 안내했으며, 양주시는 드론특별자유화구역 등 시의 정책 기반을 바탕으로 향후 비전에 대해 설명했다.

국군양주병원 관계자는 "신속한 혈액 보급은 군 장병과 지역 주민의 생명을 지키는 골든타임의 핵심"이라며 "이번 드론 배송 시스템이 구축되면 어떠한 응급 상황에서도 보다 안정적인 의료 서비스 제공이 가능해질 것"이라고 기대감을 나타냈다.

양주시는 이번 사업이 △응급 의료 공백 해소 △혈액·의약품 긴급 운송 체계 마련 △재난 대응 역량 강화는 물론, 최근 개소한 드론봇인재교육센터와 연계한 △드론 전문 인재 양성 및 산업 활성화 등 다방면에서 성과를 낼 것으로 기대하고 있다.





AD

양주시 관계자는 "이번 시연회는 각자의 전문성을 가진 민·관·군이 하나의 목표를 위해 힘을 합쳤다는 점에서 매우 의미가 크다"며 "논의된 내용을 바탕으로 신속하게 업무협약을 체결하고 실증 사업을 추진하여, 시민의 생명을 지키고 첨단 산업을 선도하는 양주시를 만들어가겠다"고 밝혔다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>