이재명 대통령 "군은 사람에 충성 말고 국민 바라봐야"

이재명 대통령이 2일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 대장 진급·보직 신고 및 삼정검 수치 수여식에서 기념촬영을 마친 뒤 합동참모의장 후보자인 진영승 공군 전략사령관 등과 환담장으로 향하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 대장 진급자 7인에게 "군은 정권이 아니라 국가에 충성해야 하고, 개인이 아니라 직위로 복무해야 하고, 사람에 충성하지 말고 국민에 바라봐야 한다"고 강조했다.

2일 강유정 대통령실 대변인에 따르면 이 대통령은 이날 대통령실에서 대장으로 진급한 이들에게 삼정검 수치(끈으로 된 깃발)를 수여한 뒤 1시간가량 가진 간담회에서 이같이 밝혔다. 이 대통령은 "군에 대한 국민의 신뢰가 지난 불법 계엄으로 많이 망가졌다"며 "이를 되살리기 위해 노력해야 한다"고 말했다.

간담회 말미에는 이 대통령이 "군인도 민주주의 소양을 키울 필요가 있다"면서 안규백 장관에게 군대 내 민주주의 교육과정을 마련하라고 지시하기도 했다.

또 강 대변인은 "이 대통령이 병영 내 불행한 사고가 많이 줄었는지 물었다"면서 "참석자들은 작년과 비교해 많이 줄었고 사전식별 노력이 상당히 효과를 거둔 것 같다고 평가했다"고 설명했다.





이어 이 대통령은 초급 간부들의 대우가 어떤지 묻고 "군이 부사관에게 좋은 직장이 돼야 한다"고 언급했다. 신임 대장들은 "역량이 뛰어난 MZ 병사들에게 부합하는 선진병영 환경을 만들어야 한다"고 답했다고 강 대변인은 전했다.





