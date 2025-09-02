김정은, 전용 화장실 쓰고 담배꽁초 수거…"생체정보 유출 우려"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일본 니혼게이자이신문 보도

김정은 북한 국무위원장이 지난 1일 미사일총국 산하 화학재료종합연구원 연구소를 방문해 탄소섬유복합재료를 이용한 대출력 고체발동기 제작 및 지상분출시험 결과를 보고받고 계열생산토대구축 문제를 협의했다고 조선중앙통신이 2일 보도했다. 연합뉴스

AD

김정은 북한 국무위원장이 3일 열리는 중국 전승절 80주년 기념행사에 참석하기 위해 중국 베이징으로 향하는 와중에 전용 화장실을 쓰는 이유 등이 새롭게 주목됐다.

2일 일본 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면, 김정은 국무위원장은 3일 중국 베이징에서 열리는 전승절 80주년 기념식에 참석하기 위해 전용 열차 '태양호'에 탑승해 이동 중이다.

닛케이는 한·일 정보 당국을 인용해 전용 열차에는 김 위원장의 건강 상태를 감시하고, 암살로 이어질 수 있는 생체 정보 유출을 막기 위한 특수 장비가 갖춰져 있는 것으로 알려졌다고 전했다.

특히 배설물의 경우 이를 통해 건강 정보가 외부로 유출될 수 있다는 우려 때문에 엄격히 관리되는 것으로 전해졌다. 평소에도 김 위원장은 북한 내 군 시설이나 국영 공장을 방문할 때 개인 화장실을 이용한다고 닛케이는 전했다. 이는 차량에 실려 이동하며 별도 욕실까지 설치된다.

실제로 2018년 판문점 군사분계선 남쪽 '평화의 집'에서 개최된 남북 정상회담 당시에도 전용 화장실이 반입됐다. 같은 해 6월 싱가포르에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과의 1차 북미 정상회담 때도 김 위원장 전용 화장실이 공수된 것으로 전해졌다.

2019년 2월 베트남 하노이에서 개최된 2차 북미 정상회담을 앞두고는 김 위원장이 탄 열차가 중국 광시좡족자치구 난닝의 한 역에 잠시 정차하는 장면이 화제가 됐다. 일본 민영 방송사 TBS가 추후 공개한 영상에 따르면, 김 위원장이 열차에서 내려 담배를 피우자, 현재 노동당 부부장인 그의 여동생 김여정이 재떨이를 들고 와 담배꽁초를 수거했다. 이는 담배꽁초를 통해 김 위원장의 건강 상태가 노출될 수 있다는 판단 때문으로 보인다. 이후 김 위원장은 사용한 성냥도 곧바로 성냥갑에 넣었다.

닛케이는 또 북미 정상회담 등에서 호텔을 사용할 경우, 숙소는 직원들이 철저히 청소해 머리카락, 침 등 모든 흔적을 제거한다고 전했다. 사용한 식기류 역시 체액을 포함해 DNA 흔적을 완전히 없애도록 소독된다는 후문이다. 김 위원장이 손을 대는 물건에도 각별한 주의가 기울여진다. 정상회담 서명식에서는 제공된 펜을 쓰지 않고 북한 측이 준비한 펜을 사용해 지문 채취 가능성을 차단했다.

암살 위협에 대비해 소독 절차도 철저하다. 2018년 남북 정상회담 당시에는 김 위원장이 앉을 의자에 미리 소독약을 분사하고 좌석·등받이·팔걸이를 여러 차례 세척한 것으로 알려졌다. 공기 중에도 소독제를 뿌릴 정도였다.





AD

북한 문제에 정통한 한국 국가정보원 관계자는 닛케이에 "최고지도자의 건강 정보는 북한 체제에 중대한 영향을 미친다"면서 "북한은 머리카락이나 배설물이 외부로 유출되지 않도록 특별한 노력을 기울이고 있다"고 지적했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>