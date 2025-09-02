청도군, ‘2025 청도 국가유산 야행’ 첫 개최 준비…오는 19일 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청도군(군수 김하수)은 국가유산청 공모사업인 국가유산 야행 사업에 선정되어 '2025 청도 국가유산 야행' 행사를 준비 중에 있다고 2일 밝혔다.

오는 19일부터 20일까지 이틀간 청도읍성 일원에서 개최되는 국가유산 야행 사업은 지역에 집적된 문화유산과 주변의 문화시설을 하나로 묶어 야간 특화의 문화체험 기회를 제공하는 사업이다.

AD

청도읍성은 보물 석빙고와 경상북도 지정 문화유산인 객사 건물인 도주관, 청도동헌, 청도향교, 청도 척화비 등 국가유산 6점이 남겨져 있는 유례가 드문 유적지로 야간 특화 문화체험행사가 대규모로 열리는 것이 처음이어서 관심이 주목되고 있다.

청도군은 7야(夜) '야경, 야로, 야사, 야화, 야설, 야식, 야시'를 테마로 특색 있는 프로그램을 준비 중에 있으며 행사 부제는 '읍성을 걷다, 선비의 달빛산책'으로 선비의 고장 청도의 정체성을 살려 '밤마실 나온 선비'라는 콘셉트로 기획됐다.

행사는 오후 6시부터 10시까지 진행되며 개막식은 식전 공연을 시작으로 19일 금요일 오후 7시에 열린다.

처음 열리는 이번 야행 행사를 위해 청도군은 야간에 미디어 파사드, 청사초롱 빛 터널 설치 등 수많은 빛으로 청도읍성의 밤을 화려하게 수놓을 예정이다.





AD

김하수 청도군수는 "우리군에서 처음 열리는 이 행사를 통해 문화유산을 중심으로 다양한 역사문화 콘텐츠를 융·복합하여 새로운 부가가치를 창출하고, 체류형 야간 관광지로 성장시켜 우리 군의 관광산업과 경제 활성화에 큰 보탬이 될 것으로 기대된다"라고 말했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>