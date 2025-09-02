정철원 담양군수, 인구감소지역 단체장 정책간담회 참석

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'지역소멸 대응' 건의서 전달·업무협약

중앙정부-지자체-민간, 협력·역할 논의

정철원 담양군수(오른쪽에서 네 번째)가 지난달 29일 정부세종컨벤션센터에서 열린 '인구감소지역 시장·군수·구청장 정책간담회'에서 '지방 살리기 상생 자매결연 업무협약'을 체결한 뒤, 기념촬영을 하고 있다. 담양군 제공

전남 담양군은 지난달 29일 정부세종컨벤션센터에서 열린 '인구감소지역 시장·군수·구청장 정책간담회'에서 정철원 군수가 현안 건의와 인구 유입 방안에 대한 정책토론에 참여했다고 2일 밝혔다.

이번 간담회는 전국 89개 인구감소지역 단체장이 모여 지역소멸 위기에 대응하기 위한 공동 해법을 모색하는 자리로, 중앙정부와 공공·민간기관이 함께 참여해 협력 방안을 논의했다.

정 군수는 간담회에서 지방소멸대응기금 확대, 인구감소지역 재지정 기준 개선, 지역경제 활성화를 위한 특례 확대 등 32건의 건의 사항을 담은 건의서를 공동 전달했다.

이어진 정책토론에서는 인구 유입 우수정책을 공유하고, 중앙·지방 정부 역할을 논의하는 등 실질적인 인구 유입 방안에 대한 심도 있는 토론이 진행됐다.

특히, 군은 이날 행정안전부와 '지방 살리기 상생 자매결연 업무협약'을 체결하고, 지역 농·특산물 홍보, 워케이션 프로그램 운영, 고향사랑기부 참여 등 다양한 협력사업을 추진하기로 했다.





정 군수는 "이번 간담회를 통해 중앙정부와의 협력 기반을 강화하고, 지역 목소리를 직접 전달했다"며 "앞으로도 인구 유입과 지역 활력 제고를 위한 정책을 적극 발굴·추진하겠다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

