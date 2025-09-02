손흥민 이적에 노 젓는 애플TV…MLS 시즌패스 할인요금제 선보여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

애플TV, 손흥민 경기 포함 MLS 단독 중계

3만9000원에 남은 시즌 경기 중계 시청

애플TV+ 구독자는 3만3000원 할인가

애플은 온라인동영상서비스(OTT) 애플TV의 MLS 시즌패스에 대한 새로운 할인 요금제를 선보인다고 2일 밝혔다. 이 요금제를 통해 지난달 미국 메이저 리그 사커(MLS) 로스앤젤레스 FC(LAFC)로 이적한 손흥민 선수의 경기를 포함해 MLS 시즌 잔여 경기를 시청할 수 있다.

이번에 출시한 신규 할인 요금제는 3만9000원으로, 요금제 가입 시 2025 MLS 시즌 남은 경기를 시청할 수 있다. 애플TV+ 구독자는 3만3000원의 할인가로 시즌권 가입이 가능하다.

올해로 30주년을 맞는 MLS는 지난달 LA FC로 이적한 손흥민을 비롯해 리오넬 메시, 토마스 뮐러, 로드리고 데 파울 등 축구 스타들이 활약하는 리그다. 정규시즌 우승컵인 '서포터스 실드'와 MLS 컵 플레이오프를 향한 경쟁이 펼쳐지고 있다. OTT 중에서는 애플TV가 단독 중계한다.

MLS의 모든 경기는 영어와 스페인어로 제공된다. 팬들은 리그 전반의 라이브 경기와 하이라이트를 제공하는 매치데이 종합 프로그램 'MLS 360'도 함께 시청할 수 있다.

MLS 시즌패스의 주요 콘텐츠는 경기 전후 분석, 선수 프로필, 인터뷰, 클럽 전용 콘텐츠, 경기 재방송, 라이브 MLS 넥스트 프로(NEXT Pro), MLS 넥스트(NEXT) 경기 등이 포함된다.

매주 일요일 저녁에는 '선데이 나이트 사커(Sunday Night Soccer)' 특별 프로그램을 통해 주간 하이라이트 경기를 전용 스튜디오 프로그래밍으로 선보인다. 이 경기들은 Apple TV+ 구독자들에게 스트리밍으로 제공된다.





MLS 시즌패스는 아이폰, 아이패드 등 애플 기기와 스마트 TV, 스트리밍 기기, 셋톱박스, 게임 콘솔의 애플 TV 앱을 통해 이용할 수 있다. PC에서도 애플TV 홈페이지에 접속해 시청할 수 있다. 이번 시즌부터는 갤럭시 등 안드로이드 운영체제(OS)를 탑재한 모바일 기기에서도 애플TV 앱을 다운로드해 볼 수 있다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

