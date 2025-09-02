이억원 "홈플 사태, 신속히 살필 것"…MBK 중징계 가능성엔 원론적 답변

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금융위원장 인사청문회

이억원 금융위원장 후보자는 2일 이른바 '홈플러스 사태'와 관련해 취임 후 대주주인 MBK파트너스에 대한 금융당국의 조사와 검찰 수사를 "신속하게 살피겠다"고 거듭 밝혔다. 중징계인 '기관경고' 이상의 처분도 배제하지 않을 것이냐는 질의에는 위법 수준을 봐야 한다고 원론적으로 답하면서도 심각하게 보겠다고 확인했다.

이 후보자는 이날 국회 정무위원회에서 진행된 인사청문회에 출석해 홈플러스 관련 질의에 "전단채 문제와 사기적 부정거래 관련해서 검찰 수사가 진행 중인 거로 알고 있다"면서 이같이 밝혔다.

이억원 금융위원장 후보자가 2일 국회 정무위원회에서 열린 인사청문회에서 관계자와 대화하고 있다. 2025.9.2 김현민 기자

금융당국 조직 개편 문제를 둘러싼 여야 충돌로 인해 오전 정회를 거쳐 재개된 이 날 청문회에서는 첫 질문부터 '전임 금융위원장이 검찰 수사 핑계를 대며 MBK파트너스에 대해 제재를 하지 않아 결국 우려했던 홈플러스 줄폐업 사태가 현실화한 것(김남근 더불어민주당 의원)'이라는 지적이 나왔다.

이에 대해 이 후보자는 "(검찰) 수사로 넘어가며 기관 간 문제가 있어 검찰에서 하고 있다"면서 "그 외 자본시장법 위반 사항에 대해서는 금융감독원이 조사를 하고 있는 것으로 안다"고 답변했다.

금융위 산하 감독대상 기관인 금감원은 최근 이찬진 원장 취임 이후 MBK파트너스에 대한 행정제재 절차도 본격화한 상태다. 금감원 제재심의위원회 이후 최종 의사결정은 금융위 몫이다. 제재 수위는 기관주의-기관경고-영업정지-등록취소 순이다.

이 후보자는 관련해 기관경고 이상의 제재도 고려 중이냐는 김현정 민주당 의원의 질의에 "금감원에서 진행 중이라 답변하기 어렵다"면서 "위법행위 위중을 보고 금감원에서 어떤 수준을 결정할 것이고, 최종적으로는 증권선물위원회에서 상응하는 제재를 내릴 것"이라고 원론적 답변을 내놨다.

이어 금융위원장 후보자로서 기관경고 이상도 배제하지 않고 있다고 보면 되느냐 추가 질의에는 "결과를 아직 본 게 아니다"면서도 심각하게 지켜보겠다고 답했다. 중징계인 기관경고 이상 처분을 받게 될 경우 국민연금 등 LP로부터 위탁운용사(PG) 선정절차 중단이나 취소도 가능해진다. 금융당국은 홈플러스 신용등급 강등 시점에 상환전환우선주(RCPS) 상환권 조건이 홈플러스 측에 유리하게 변경되면서 5826억원어치를 투자한 국민연금을 비롯한 LP들의 이익이 침해됐을 가능성을 들여다봐 왔다.





앞서 이 후보자는 지난달 31일 국회에 제출한 인사청문 서면질의 답변에서도 홈플러스 사태와 관련해 "최근 제기된 사안에서 나타난 PEF(사모펀드)의 일부 행태는 시장과 국민의 눈높이에 부합하지 않은 측면이 있다"고 언급한 바 있다. 이는 MBK파트너스를 겨냥한 동시, 취임 직후 사모펀드 제도 개선이 추진될 것임을 시사한 발언으로 풀이됐었다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

