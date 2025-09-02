한은 "통신요금 할인 일시적…9월 물가 2% 수준 높아질 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2일 한국은행 물가 상황 점검회의 개최

"8월 소비자물가 상승률 축소는 예상했던 통신요금 일시 할인 영향, 9월 2% 수준으로 높아질 것."

김웅 한국은행 부총재보는 2일 서울 중구 한은에서 물가 상황 점검 회의를 열고 이같이 말했다. 8월 소비자물가지수는 116.45(2020년=100)로 1년 전보다 1.7% 올랐다. 집중호우와 폭염 등에 따라 농축수산물 가격이 큰 폭으로 올랐음에도 불구하고 당초 예상했던 통신요금 일시 할인으로 오름폭이 7월(2.1%) 대비 0.4%포인트 줄었다.

김 부총재보는 "9월 물가상승률은 일시적 하락요인이 사라지면서 2% 수준으로 높아질 것"이라고 예상했다. 다만 이는 8월 상승률이 '반짝 둔화'한 것과 비교하면 높은 수준이나, 한은 물가안정 목표(2.0%)에 부합하는 수준이다. 그는 "앞으로 소비자물가는 농축수산물가격 상승에도 낮은 수요압력, 국제유가 안정 등을 고려할 때 당분간 2% 내외의 오름세를 지속할 것"이라고 전망했다.





한편 지난달 소비자물가 및 근원물가 상승률은 모두 일시적 요인의 영향을 크게 받아 각각 1.7%, 1.3%로 큰 폭 하락했다. 농축수산물(7월 2.1%→8월 4.8%)은 집중호우와 폭염의 여파로 상승 폭이 확대했으나, 일부 이동통신사의 통신 요금 일시 할인으로 휴대전화료(0.0%→-21.0%, 기여도 -0.6%포인트)가 크게 하락했다.





