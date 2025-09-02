美기업들, '트럼프 감세'로 현금흐름 개선 기대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도널드 트럼프 미국 대통령이 주도한 세법 개정 영향으로 미국의 기업들이 대규모 법인세 감소와 현금흐름 개선을 기대하고 있다.

1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 이동통신사 버라이즌은 지난해 현금으로 납부한 법인 세액이 56억달러에 달했으나, 올해는 납부 세액을 최대 20억달러 절감할 수 있을 것으로 최근 실적발표에서 예상했다. 또 통신회사 루멘 테크놀러지는 4억달러 규모의 법인세 환급을 신청했다고 발표했고, 에너지 업체 다이아몬드백 에너지는 올해 중 법인세를 3억달러 절감할 수 있을 것으로 예상한다고 밝혔다. 엔지니어링 업체인 레이도스도 세법 개정 영향으로 올해 현금 흐름이 1억5000만달러 증가할 것으로 내다봤다.

미국 기업들의 이 같은 법인세 절감 및 현금 흐름 확대 전망은 앞서 트럼프 대통령이 지난 7월4일 서명한 '하나의 크고 아름다운 법안(OBBBA·One big beautiful bill act)'의 영향을 받은 것으로 보인다. 이 법안은 가속상각 확대 등 트럼프 1기 행정부 당시 한시적으로 도입했던 대기업 세제 혜택을 복원하는 내용을 골자로 하고 있다. 연구개발(R&D), 이자 지급, 설비투자 등과 관련한 비용을 몇 년에 걸쳐 반영하지 않고 즉시 비용으로 처리할 수 있도록 허용한 것이다. 회계에서 비용으로 처리된 금액은 과세표준에서 제외되기 때문에 기업 입장에서는 납부 세액이 줄어드는 효과가 있다.

WSJ는 "기업들의 현금 흐름이 개선되면 추가 투자나 자사주 매입에 활용할 수 있는 자금이 늘어나고, 관세 인상에 대한 완충 역할도 할 수 있다"며 에너지, 유통, 통신, 화학 등 다양한 업종에서 현금 확보 효과를 볼 것으로 관측했다.

대기업들은 트럼프 행정부의 세법 개정이 연구개발과 기술투자를 가속할 것이라며 반기고 있다. 루멘 테크놀러지의 크리스 스탠스버리 최고재무책임자(CFO)는 "이번 법안은 미국을 인공지능(AI) 분야에서 더 경쟁력 있게 만들고, 네트워크 인프라 구축을 위한 지출 매력이 높아져 투자가 늘어날 것"이라며 "특히 기업 세제 조항은 미국이 이 시대의 기술 혁신을 주도할 수 있도록 하는 데 목적이 있다"고 말했다.





다만 WSJ는 "감가상각 규정 변경은 공제 시점만 앞당길 뿐 총액은 변하지 않는다"며 "기업들은 당장의 세금 부담이 줄지만 향후 국제 조세 규정이나 이자 공제 한도 등 제약에 부딪힐 수 있다"고 분석했다.





