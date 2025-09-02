중국산 로봇청소기서 카메라 보안 취약점…삼성·LG는 비교적 안전

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KISA, 한국소비자원과 보안 실태조사

로봇청소기 6개제품 40개 항목 점검

중국산 로봇청소기 일부 제품에서 사생활 노출과 개인정보 유출 우려가 있는 보안 취약점이 발견돼 사용자의 주의가 요구된다.

한국인터넷진흥원과 한국소비자원과 함께 시중에 유통 중인 로봇청소기 6개 제품의 보안 실태를 조사했다. 그 결과 일부 제품에서 사생활 침해와 개인정보 유출 가능성이 있는 보안 취약점을 확인했다고 2일 밝혔다.

로봇청소기는 카메라와 센서를 통해 외부 서버와 통신하는 사물인터넷(IoT) 제품이다. 편의성과 효율성으로 사용자가 늘고 있으나 보안성이 미흡할 경우 개인정보 등이 유출될 수 있어 각별한 주의가 필요하다.

KISA와 한국소비자원은 조사 대상 6개 제품에 대해 ▲로봇청소기를 제어·설정하는 '모바일앱 보안' ▲제조사의 보안 업데이트 정책·개인정보보호정책 등을 포함한 '정책 관리' ▲하드웨어·네트워크·펌웨어(내장 소프트웨어) 등 '기기 보안' 분야로 나누어 총 40개 항목을 점검했다.

모바일앱 보안 점검 결과 중국산 브랜드인 나르왈, 드리미, 에코백스 3개 제품은 사용자 인증 절차가 미비해 불법적인 접근이나 조작 가능성이 있었다. 이로 인해 집 내부를 촬영한 사진이 외부로 노출되거나 카메라 기능이 강제로 활성화되는 등 사생활이 노출될 수 있는 보안 취약점이 확인됐다.

드리미 1개 제품은 개인정보 관리가 미흡해 이름, 연락처 등 사용자의 개인정보 유출 우려가 있는 취약점도 발견됐다. 일반적인 사용 환경에서는 악용 가능성이 다소 낮지만, 특정 수준 이상의 해커에 의해 악용될 소지가 있어 사업자에게 즉시 조치를 주문해 개선 완료했다.

기기 보안 점검에서는 드리미, 에코백스 2개 제품의 하드웨어 보안 수준이 상대적으로 낮았다. 조사 대상 제품 전반적으로 펌웨어 보안 설정이 충분하지 않아 기기의 내부 보안 구조가 외부에 노출될 가능성이 있는 것으로 나타났다.

조사 대상 6개 제품 중 삼성전자, LG전자 2개 제품이 접근 권한 설정, 불법 조작 방지 기능, 안전한 패스워드 정책, 업데이트 정책 등이 비교적 잘 마련돼 있어 종합 평가에서 우수한 결과가 나왔다.

KISA와 한국소비자원은 전체 조사 대상 6개 사업자에게 모바일앱 인증 절차, 하드웨어 보호, 펌웨어 보안 개선 등 취약점에 대해 보안성 향상을 위한 조치를 권고했다. 이에 6개 사업자는 권고에 따라 품질개선 계획을 회신했다.

소비자에게는 로봇청소기 사용 시 안전한 비밀번호를 설정하고 주기적으로 보안 업데이트를 하는 등 기본적인 보안에 주의할 것을 당부했다.





KISA와 한국소비자원은 앞으로도 협력하여 로봇청소기 등 사물인터넷(IoT) 제품의 보안 관리 강화를 위한 점검을 지속적으로 추진할 계획이다. 또한 과학기술정보통신부와 이번 조사 결과에 따른 보안 이슈를 공유하고 사물인터넷 제품의 보안성 제고를 위한 정책·기술적 협력을 확대해 나갈 예정이다.





