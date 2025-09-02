트럼프, 美 CDC 갈등에 돌연 제약사 탓…"코로나19 백신 효능 입증하라" 압박

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"CDC 산산조각…제약사, 백신 효과 입증해야"

도널드 트럼프 미국 대통령이 제약사들을 향해 코로나19 백신의 효능을 입증할 자료를 공개하라고 압박하고 나섰다.

트럼프 대통령은 1일(현지시간) 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 코로나19 백신을 둘러싼 이견으로 "질병통제예방센터(CDC)가 산산조각나고 있다"고 밝혔다.

그는 "난 화이자와 다른 곳들로부터 대단한 정보를 받았지만 그들은 정작 대중에게는 그 결과를 공개하지 않는 것 같다"며 "그들은 지금 당장 CDC와 대중에게 그 결과를 공개해 이 혼란을 해결해야 한다"고 말했다. 이어 "'초고속 작전'이 많은 이들이 말한 대로 아주 성공적이었길 바라지만, 만약 그렇지 않았다면 우리 모두 그 사실과 이유를 알아야 한다"고 덧붙였다.

현재 CDC는 '백신 회의론자'로 알려진 로버트 케네디 주니어 보건복지부 장관이 코로나19 백신 사용 억제 정책을 추진하면서 내부 혼란에 빠져 있다. 케네디 장관의 정책에 반대해 온 수전 모나레즈 CDC 국장은 해임됐고, 다른 고위 간부들도 압박 속에 잇달아 사임했다.





트럼프 대통령은 케네디 장관의 CDC 개편을 지지하면서도, 1기 임기 당시 주도했던 코로나19 백신 개발 프로그램을 자신의 주요 성과로 내세워 온 만큼 복잡한 상황에 놓여 있다. 그는 제약사들이 백신의 성능을 입증할 자료를 공개하지 않아 결국 케네디 장관과 CDC 간 갈등이 증폭되고 있다고 지적했다.





