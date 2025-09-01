스테이블코인 향한 경고…노벨상 수상자 "관리·감독 미흡"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

장 티롤 교수, FT 인터뷰서 비판

시장 규모가 2800억달러(약 380조원)에 달하는 스테이블 코인 시장에 대한 각국 정부의 관리·감독이 미흡하다는 지적이 제기됐다. 실물자산과 가치가 연계되는 자산 특성상 향후 문제 발생 시 정부 책임이 과도해질 수 있다는 경고도 나왔다.

노벨경제학상 수상자인 장 티롤 툴루즈 프랑스 1대학 교수는 31일(현지시간) 영국 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 "스테이블코인에 대한 감독이 매우 미흡해 우려가 크다"며 기초자산에 대한 신뢰가 흔들릴 경우 예금주들이 일시적으로 대거 인출에 나서는 '뱅크런'이 발생할 수 있다고 말했다.



스테이블코인은 법정화폐나 금 같은 자산의 가치와 일대일로 연동한 가상자산으로 테더, 서클 등이 있다.

티롤 교수는 "스테이블 코인은 개인 사용자들에게 완전히 안전한 예금처럼 보일 수 있지만, 손실을 초래하고 정부 주도로 높은 비용이 수반되는 구제금융 요구를 불러올 수 있다"라고도 짚었다. 개인이나 기관이 이를 '예금성 상품'으로 잘못 인식했다면, 향후 문제가 발생했을 때 정부가 이를 구제해야 한다는 압력이 거셀 것이라는 얘기다.

미국 정부의 가상자산 육성 정책에 따라 스테이블 코인 시장 규모도 계속 커질 것으로 관측됐다. 도널드 트럼프 행정부는 지난 7월 은행들이 달러와 미국 국채 등 증권으로 뒷받침되는 디지털 자산을 직접 발행할 수 있도록 한 스테이블 코인 관련 법의 국회 통과를 주도했다. FT는 전 세계 스테이블 코인 시장 규모가 이미 2800억달러에 이른다고 짚었다.

특히 이 같은 위험을 관리하려면 전 세계 감독 당국이 충분한 인력과 동기를 갖고 철저히 대응해야 한다는 주문이다. 그는 "이는 큰 전제 조건(big if)"이라며 "미국 행정부 일부 핵심 인사들이 가상자산에 개인적 이해관계를 갖고 있고, 그 너머에는 이데올로기적 요인도 있다"고 꼬집었다.

앞서 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 운영하는 트럼프 미디어 앤 테크놀로지 그룹은 20억달러 규모의 비트코인과 관련 자산을 보유하고 있는 것으로 보도됐다. 트럼프 대통령이 최대 주주인 이 회사의 유동자산 중 약 3분의 2가 비트코인으로 알려졌다.





민주당 의원들과 윤리 전문가들도 이해 충돌 문제를 제기하고 있다. 민주주의 수호자 기금(Democracy Defenders Fund)은 지난 4월 보고서에서 "가상자산 이해관계자로서 트럼프 대통령은 자신이 추진하는 정책으로부터 이익을 얻을 가능성이 높다"고 밝혔다.





