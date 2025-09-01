인천 연수구, '어린이 식생활 교육관' 운영…15개 콘텐츠 조성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천 연수구는 아동의 올바른 식습관 형성과 건강한 성장을 돕기 위해 청학동 연수체육진흥합동청사 3층에 '어린이 식생활 교육관'을 조성하고 1일부터 본격 운영에 들어갔다

교육관은 약 100평 규모에 총 8개 구역 15개 콘텐츠로 조성돼 어린이들이 놀이와 체험을 통해 자연스럽게 습관·영양 균형·식품 안전의 중요성을 배울 수 있도록 했다.

주요 공간으로는 식품·위생·안전을 주제로 ▲영상체험존 ▲치아튼튼존 ▲소화기관 탐험존 ▲영양만점존 ▲건강쑥쑥존 ▲오감톡톡 요리교실 등이 있다. 특히 교육관은 아이들이 채소 등 식재료를 직접 보고 만지며 건강한 식습관을 자연스럽게 익힐 수 있도록 편식 예방 요리 교실을 운영할 예정이다.

어린이 식생활 교육관 내부 모습. 인천 연수구

교육관은 연수구 급식관리지원센터가 운영하며, 이용 대상은 센터에 등록된 어린이집, 유치원, 지역아동센터 급식소의 만 2세부터 12세 이하 단체아동이다.





이재호 연수구청장은 "어린 시절 형성된 식습관은 평생 건강을 좌우한다"며 "아이들이 즐겁게 배우고 건강한 미래를 준비할 수 있도록 교육관 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.





